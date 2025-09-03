Annalisa e Mengoni insieme in Piazza San Marco. Testo della ballad

Piazza San Marco di Annalisa e Mengoni. Due icone del pop italiano insieme nel nuovo singolo. Significato e video.
E’ Piazza San Marco la nuova canzone di Annalisa e Marco Mengoni, 2 punti di riferimento della musica pop italiana. Un brano che, all’apparenza parla di un luogo simbolo di Venezia, ma che in realtà nasconde molto più. Attraverso il testo e l’interpretazione, questa ballad diventa metafora di un dialogo intimo e profondo tra due anime affini.
Testo Piazza San Marco di Annalisa e Mengoni
Il testo completo del brano esce venerdì 5 settembre, ma possiamo già anticiparvi una delle frasi più belle contenute al suo interno, già “spoilerata” dalla cantante ligure sul suo profilo Instagram:
“E la tua mano è ancora nella mia“
Un verso che racchiude il cuore della canzone: la forza di un legame che resiste al tempo e alle difficoltà. L’inedito contenuto nel nuovo album di Annalisa dal titolo “Io sono fuoco”, si candida a diventare un tormentone di fine estate e accompagnarci per tutto l’autunno e oltre.
Altre canzoni di Annalisa:
Significato ultima canzone di Annalisa
Piazza San Marco è una ballad che usa la celebre piazza veneziana come scenografia e metafora per un dialogo intimo e sincero fra i due protagonisti. Un racconto ideale dove gli interpreti trovano conforto l’uno nell’altro.
Il brano si muove tra malinconia e speranza, con un respiro cinematografico che traspare anche dalla cover ufficiale: uno scatto in bianco e nero che ritrae Annalisa e Mengoni mano nella mano.
Visualizza questo post su Instagram
Il video: una ballad in bianco e nero
Il video ufficiale di Piazza San Marco, in uscita su YouTube insieme al singolo, è stato girato proprio nella città di Venezia e riprende l’atmosfera elegante della canzone. Scenografia essenziale, fotografia in bianco e nero e sguardi intensi: ogni dettaglio sottolinea il carattere confidenziale e poetico di questo duetto. Non appena il videoclip sarà disponibile lo troverete in questa pagina in aggiornamento.
In conclusione, Piazza San Marco è molto più di un duetto musicale: è l’incontro tra due voci simbolo della musica italiana, che regalano al pubblico una canzone intensa, raffinata e profondamente umana.
Ascolta altri brani di Marco Mengoni:
Alice Del Monaco è nata a Roma nel 1991 e vive a Londra ormai da molti anni. Laureata in psicologia è appassionata di scrittura, musica e cinema – con una predilezione per il rock, il rap e il cinema horror – e di questi temi si occupa per Donne sul Web.