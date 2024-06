Si chiama Storie brevi il singolo dell’estate di Annalisa e Tananai, senza dubbio il duetto più atteso di questa stagione. Da quando i due cantanti hanno annunciato questa collaborazione su Instagram, abbiamo pensato a una probabili hit estiva, vista la loro popolarità e bravura. E bisogna dire che le attese sono state confermate. Se non ci credete ascoltate il brano nel video di seguito.

Il nuovo singolo è stato cantato in anteprima durante l’esibizione di Tananai e Annalisa per il Road to Battiti, ovvero un concerto con tutti i cantanti e singoli dell’estate.

Ecco il testo completo scritto dai due cantanti con Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi

mi fai saltare in aria

Come gli ecomostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna hollywoodiana

Io e te, quattro mura

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve been missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre