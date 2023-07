Angelina Mango, grazie alla canzone “Ci Pensiamo domani“, è una delle cantanti donne italiane di adesso. Il successo di questo singolo è confermato dalle visualizzazioni su Youtube e dagli ascolti su Spotify in costante crescita.

Ma di cosa parla la canzone di Angelina Mango? E perché è diventato uno dei tormentoni estivi 2023? Vi rispondiamo di seguito, partendo dal testo, per poi ascoltare il brano tramite il video Youtube e scoprire alcune curiosità che forse non conoscete su di lei.

Allora, stavo pensando

Le lunghe giornate, la pubblicità

Incollata sul tram come i tuoi occhi su di me

Domenica dolce, che dolce far niente

E rimandare gli sbatti e tutte quelle storie tristi per stare con te

Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa

Parole disperse, usa e getta

Ora lasciale andare

Come se, come se

Come sere d’estate che ti lasciano il sеgno

E lo so, e lo so quanto vale un errorе

Quant’è bello sbagliare

Niente fretta, no, che mi stressa

Non la voglio quando torno in città

Tanto non m’importa

Ma-ma-male che vada ci pensiamo domani

E se nasce un problema poi scivola via, via

Come una macchina sull’Autostrada del Sole

Nella notte

Partiamo da zero

Scappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereo

Le dune come cuscini

Pianeti lontani, restiamo vicini

A casa tua poi si sta troppo bene

Tanto se chiudiamo le persiane

Andiamo ovunque

Potremmo scappare e non dire niente

Ma

Cambio discorso

Dai lasciamoci andare

Come se’, come se’

Come sere d’estate che ti lasciano il segno

E lo so, e lo so quanto vale un errore

Quant’è bello sbagliare

Niente fretta, no, che mi stressa

Non la voglio quando torno in città

Tanto non m’importa

Ma-ma-male che vada ci pensiamo domani

E se nasce un problema poi scivola via, via

Come una macchina sull’Autostrada del Sole

Nella notte

E quando ti sveglio e mi guardi così

A me basta tutto questo

Mi basta restare in silenzio

E non ho più voglia di andarmene via, mhm

Come se’, come se’

Come sere d’estate che ti lasciano il segno

E lo so, e lo so quanto vale un errore

Quant’è bello sbagliare

Niente fretta, no, che mi stressa

Non la voglio quando torno in città

Tanto non m’importa

Ma-ma-male che vada ci pensiamo domani

E se nasce un problema poi scivola via, via

Come una macchina sull’autostrada del sole

Nella notte