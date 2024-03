Angelina Mango, il nuovo brano è Uguale a me. Di cosa parla, frasi del testo e video ultima esibizione in tv della cantante che ha vinto il festival.

Si chiama Uguale a me l’inedito che Angelina Mango ha presentato per la prima volta in Tv. Quindi, in attesa di cantare all’Eurovision 2024, a cui la giovane artista parteciperà con “La noia” il brano vincitore di Sanremo, conosciamo già il suo nuovo singolo che fa parte di un album ancora in lavorazione.

Ecco di cosa parla questo brano intenso e sicuramente diverso rispetto ai precedenti della cantautrice.

Qual è il significato di Uguale a me

Si tratta di una canzone d’amore che racconta le differenze fra due persone in una relazione. Le difficoltà sono forti, proprio a causa delle diverse personalità e sensibilità, ma questo non basta per separare i 2 amanti. Perché nonostante tutto c’è qualcosa che li unisce e volendo anche qualcosa che rende l’altra persona “uguale a me”.

Questo è un brano pop che fa parte del nuovo disco di Angelina Mango, il terzo della sua carriera. La giovane dopo il successo al Festival di Sanremo è diventata una delle cantanti donne italiane più famose e amate dal pubblico, quindi la sua carriera ha avuto una decisa accelerata. E con questo brano dimostra anche di poter interpretare diversi generi musicali con la sua voce.

Angelina Mango canta Uguale a me, Video

Angelina ha “spoilerato” una parte della canzone (la versione intera deve ancora uscire) in Tv da Fabio Fazio, nel programma Che Tempo Che Fa. Ecco la sua breve, ma intensa esibizione con piano e voce, tratta dal profilo Instagram della trasmissione.

Testo Uguale a me di Angelina Mango

Al momento il testo completo di questa canzone non è ancora noto. Tuttavia durante l’esibizione che abbiamo appena visto sono state svelate alcune delle frasi più belle della canzone di Angelina Mango. Ecco quali sono.

C’è qualcosa di speciale

Come me e te

Persi nelle strade sbagliate

Non fa niente

Dici: “Non vengo, troppa gente”

Accenti strani, ma niente male, solo persone E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

Accenti strani, ma niente male, solo persone

Concerti Angelina Mango 2024

Oltre a proporre nuovi brani la cantante di origine lucana ha in calendario un tour di concerti in giro per l’Italia, con alcune delle date che hanno già fatto registrare il sold out. Ma siete ancora in tempo se volete acquistare i biglietti per vedere i concerti di Angelina Mango nei club 2024. Ecco quando e dove saranno:

1 e 12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO

14 e 15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA

26 e 27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE

Durante questi eventi potete ascoltare il singolo Uguale a me e tutti gli altri successi di Angelina, in uno show live fra canzoni, balli e coreografie colorate. Quindi se siete suoi fan vi consigliamo di non perdere queste occasioni.

