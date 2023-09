Quando inizia Un professore 2a stagione? Cast, trama, anticipazioni e quante puntate ci sono nella serie televisiva Rai con Alessandro Gassman.

Un professore 2, torna la fiction Rai con protagonista Alessandro Gassman nei panni di Dante Balestra, un insegnante amatissimo dai suoi studenti del Liceo Da Vinci. I nuovi episodi della serie che ha appassionato tantissimo spettatori nella precedente stagione, arrivano in autunno nel palinsesto Rai Fiction 2023.

Ecco allora nel dettagli la data di uscita della 2a stagione di Un professore in Tv e streaming, ma anche di cosa parla e chi sono gli attori presenti nel cast.

Quando esce Un professore 2 in Tv e su Raiplay

La seconda stagione della fiction Un Professore comincia il 16 novembre 2023 su Rai 1. Quindi verrà trasmessa in diretta e in prima serata ogni giovedì sera sul canale principale della Rai in televisione. Tuttavia i nuovi episodi di Un professore 2 si potranno guardare anche gratis e in streaming su Raiplay, in qualunque momento.

Visto le puntate della nuova stagione sono 6, trasmesse in altrettante serate questa serie andrà in onda fino al mese di dicembre 2023. Anche la prima stagione della fiction prevedere lo stesso numero di episodi.

Trama e anticipazione Un professore 2a stagione

Il professor Balestra anche questa volta sarà diviso fra vicende professionali e la sua vita privata. Nel lavoro presso l’istituto Da Vince sarà sempre un punto di riferimento per gli studenti, da suo figlio Simone, a quello della sua compagna Anita, ma anche di Luna, Matteo e Laura. Tuttavia nelle nuove puntate ci saranno nuovi ragazzi: Nina, di origini slave che nasconde una vita complicata, Rayan, promessa del calcio e Viola, una ragazza con disabilità e dal carattere impossibile. Insomma le problematiche con cui confrontarsi per il prof saranno molte.

E la vita privata sarà altrettanto difficile: la ex moglie vorrà stabilirsi nella villa, mentre Anita (la sua compagna) avrà a che fare con un affascinante manager, padre di alcuni dei ragazzi che fanno parte della storia. E le sorprese non finiscono qui.

Un professore 2 cast attori, tutti i nomi

Ecco come si chiamano gli attori (e il personaggio che interpretano) che compongono il cast della fiction Rai Un professore durante la seconda stagione:

Alessandro Gassman , nei panni del professore Dante Balestra

, nei panni del professore Dante Balestra Claudia Pandolfi, che nella fiction interpreta Anita

che nella fiction interpreta Anita Christiane Filangieri, nei panni del personaggio di Floriana

nei panni del personaggio di Floriana Thomas Trabacchi, Nicola in questa serie tv

Nicola in questa serie tv Nicolas Maupas, che interpreta Simone Balestra (il figlio del prof)

che interpreta Simone Balestra (il figlio del prof) Domenico Cuomo, alias Domenico Bruni

alias Domenico Bruni Damiano Gavino, ovvero Manuel Ferro nella serie.

In breve, abbiamo visto quando inizia Un professore 2 su Rai 1 e da quando si possono vedere le nuove puntate in streaming su Raiplay. I nuovi episodi della fiction sono sei e verranno trasmessi durante l’autunno 2023 fino a dicembre. Le sorprese saranno tante, così come i nuovi attori e personaggi che animeranno questa serie da non perdere assolutamente.

