Quando esce After 5 su amazon prime video? Trama, anticipazioni, video e cast del quinto capitolo della saga di film romantici.

After 5, il film romantico che ha appassionato tantissimi spettatori, torna con il capitolo finale su prime video. Il titolo che tratta la tribolata storia d’amore fra Tessa e Hardin, chiusa e poi riaperta più volte sarà disponibile nel catalogo di prime video prossimamente. Ecco di preciso quando, di cosa parla e chi sono gli attori vecchi e nuovi che vedremo in questo capitolo finale.

Quando uscirà il film After 5 su prime video?

Il quinto e conclusivo capitolo della saga di After, sarà disponibile nel catalogo di prime video a partire dal 3 ottobre 2023. Quindi il finale di questo titolo sarà disponibile da vedere in streaming nel catalogo di ottobre 2023 di prime video. A partire da quel giorno si potrà guardare da app o da browser in streaming, in qualsiasi momento. Per vedere questo e tutti gli altri contenuti, come ad esempio le partite di champions, basta essere abbonati a amazon prime.

Trama e trailer di After 5

Ma di cosa parla il capitolo finale del film After? Per provare a capirlo partiamo dal trailer ufficiale, tratto da YouTube, che potete guardare qui di seguito.

Come si può intuire dal video After 5 vede Harden fare fatica per andare avanti dopo la rottura con Tessa. Per questo torna in Portogallo alla ricerca di Natalie, una sua vecchia storia del passato a cui ha fatto un torto. Ma ben presto si renderà conto di dover cambiare strada prima di prendere un impegno definitivo.

Queste le anticipazioni sul film, mentre per i fan che si chiedono Chi muore in After 5? A questa domanda al momento non c’è risposta, ma per saperlo bisognerà attendere l’uscita in streaming del nuovo capitolo, ormai imminente.

Film After 5 cast attori completo

Ecco come si chiamano gli attori di After 5 e quale personaggio interpretano:

Hero Fiennes Tiffin , che interpreta il personaggio di Harden Scott

, che interpreta il personaggio di Harden Scott Josephine Langford, ovvero Tessa Young nel film

ovvero Tessa Young nel film Mimi Keene , nel ruolo di Natalie

, nel ruolo di Natalie Louise Lombard , ovvero la madre di Harden

, ovvero la madre di Harden Stephen Moyer , che interpreta Christian Vance

, che interpreta Christian Vance Chance Perdomo , nel ruolo di Landon

, nel ruolo di Landon Kiana Madeira , alias Nora

, alias Nora Rob Estes , nel ruolo di Ken Scott

, nel ruolo di Ken Scott Arielle Kebbel , che interpreta il personaggio di Kimberley

, che interpreta il personaggio di Kimberley Aya Ivanova, Emery nel film

Ma attenzione perché in After 5 ci sarà anche il cantante Benji (Benjamin Mascolo) dell’ex duo Benji e Fede, nel ruolo di Sebastian.

Riassumendo, abbiamo visto quando esce l’ultimo film della saga di After. Il film di genere romantico, ma anche drammatico giunge così alla conclusione e per sapere se la storia d’amore fra Harden e Tessa avrà un lieto fine oppure no, non ci resta che attendere l’uscita su prime video Italia prevista per il 3 ottobre 2023.

