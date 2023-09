The Continental, quando arriva su prime video la serie Tv basata sui personaggi di John Wick. Quante puntate ci sono, trama, episodi e trailer.

The Continental, si chiama così la nuova serie televisiva in arrivo su Prime Video, che si basa sul luogo più importante del film John Wick: l’hotel Continental. In particolare si tratta di uno spin-off collocato temporalmente prima degli eventi della saga dei film con protagonista Keanu Reeves, che svela cosa accadeva ai criminali già negli anni 70.

Quando esce la serie The Continental

Amazon ha annunciato che la fiction a puntate The Continental uscirà a partire da 22 settembre 2023 su Prime Video. Ecco il video del trailer pubblicato su YouTube da Prime video che ne annuncia l’uscita e ci mostra alcune immagini in anteprima.

The Continental la serie, puntate e cast

Questo titolo è suddiviso in tre parti, di conseguenza il numero di episodi è pari a 3. Almeno per questa prima stagione, mentre non sappiamo se ci sarà un seguito per questa nuova storia che temporalmente precede quella di John Wick. Si tratta infatti di una serie evento prequel della saga dei titoli sparatutto, fra i film da vedere assolutamente e disponibili attualmente nel catalogo prime video per lo streaming.

Il personaggio di Winston Scott, ovvero quello principale del telefilm è interpretato da Colin Woodell. Questi invece tutti gli altri attori che rendono il cast di questa serie stellare: Mel Gibson, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb and Peter Greene.

Anticipazioni e trama The Continental

La serie esplora le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, punto di riferimento per John Wick e altri famosi sicari. La storia verrà raccontata tramite gli occhi di un giovane Winston Scott, che ripercorrerà le vicende di questo hotel ambientato in una malavitosa New York degli anni 70.

Attraverso dei misteri e incredibili fatti, il personaggio di Winston avrà a che fare con una sequenza di eventi mortali in questo albergo, che dopo fatica e sofferenza lo porteranno a ottenere un ruolo di potere al celebre The Continental.

In breve, abbiamo visto quando esce The Continental, le serie tv spin off basata sul luogo cult della saga dei film di John Wick. Se amate le sparatorie e l’azione non potete assolutamente perdervi questo telefilm in streaming e in esclusiva assoluta su Amazon prime video.

