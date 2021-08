Disney + catalogo agosto 2021. Serie tv da vedere

Disney plus catalogo. Ecco le serie tv da vedere nel mese di agosto sulla piattaforma streaming Disney +. Calendario uscite e trame.

Disney +, fra i tanti contenuti offerti da questa piattaforma streaming, spiccano le serie tv, con titoli già famosi e altri completamente originali. Quindi se state cercando una nuova fiction da seguire, ecco cosa vi propone il catalogo Disney plus di agosto 2021, con tanto di trame e date di uscita.

VEDI ANCHE: DISNEY + COME FUNZIONA

The Walking Dead

L’undicesima stagione di una delle serie televisive più longeve in corso. The Walking Dead, che racconta la storia di un mondo ormai dominato dagli zombie, dove alcuni gruppi di umani cercano di sopravvivere come possono. Nella nuova stagione riemergono le rivalità del passato fra i sopravvissuti e la situazione rischia di sfuggire di mano. Se amate il genere trovate questo titolo in streaming su Disney + dal 23 agosto 2021.

Godfather of Harlem

La seconda stagione della fiction che racconta lo scontro fra malavita e diritti civile, durante il 1964. Il protagonista Bumpy Johnson, cerca in tutti i modi di combattere i boss e i cartelli di spaccio, con fortune alterne. Titolo di sicuro interessa disponibile dal 18 agosto 2021 su Disney plus.

McCartney 3, 2, 1

Per gli amanti della musica arriva una serie documentario, che racconta l’incontro artistico fra Paul McCartney e Rick Rubin. Il dialogo fra due, mostra come nascono i processi di creatività che hanno portato questi artisti a scrivere canzoni leggendarie. I 6 episodi di questo titolo li trovate in streaming su questa piattaforma dal 25 agosto.

9-1-1: Lone Star

Owen Strand è il protagonista e unico sopravvissuto della sua caserma di pompieri, alla strage dell’11 settembre avvenuta a New York. In questa situazione il capitano dovrà affrontare tante peripezie, portando dentro di se terribili segreti. Le prime due stagioni sono disponibili dall’11 agosto su Disney +.

American Dad

Serie animata che racconta le vicende di una famiglia poco convenzionale, con un capofamiglia esperto di sicurezza e addirittura una creatura non umana. Fra battute e racconti, questo show si dimostra irriverente. Disponibile per lo streaming dall’11 agosto 2021.

Criminal Minds Suspect Behaviours

Il telefilm poliziesco, che mette al centro gli agenti dell’Unità di Analisi comportamentale dell’FBI, che utilizzano metodi aggressivi per catturare i malviventi. Insomma, i protagonisti, nonostante il loro mestiere, lavorano al limite del regolamento. Titolo da vedere su Disney + dal 18 agosto 2021.

Body of proof

La dottoressa Megan Hunt è l’arguta donna protagonista di questa fiction. Svolge il ruolo di medico legale della polizia di Philadelphia, ma per assicurare i criminali alla giustizia a volte sfida i protocolli. Potete guardare le tre stagioni al completo di Body of proof, a partire dal 4 agosto 2021 sulla piattaforma streaming di Disney Plus.

What If…?

E’ la prima serie animata che ripropone i celebri personaggi Marvel, ma ne cambia in modo imprevedibile la storia e le sorti. Chi ama i film Marvel dei supereroi, non può perdersi questo originale titolo, da guardare in streaming dall’11 agosto 2021 in poi sull’app Disney.

Elena diventerò presidente

Il telefilm che racconta le vicende di una giovane di origine cubana (Elena Canero-Reed), destinata a diventare una futura leader. Si tratta di una commedia familiare, con estratti raccolti del suo diario, che ne testimoniano la gioventù e il percorso che la porteranno a diventare presidente USA. Potete gustarvi la seconda stagione di questo titolo su Disney plus, a partire dal 18 agosto in poi.

Quali serie tv ci sono su Disney plus?

Queste tutte le serie tv disponibili su Disney + nel catalogo di agosto e le rispettive trame. Come visto molti dei titoli in arrivo riguardano l’azione e le investigazioni, ma non mancano i fantasy e perfino le serie animate. In alcuni casi poi c’è di che divertirsi con le commedie o da imparare in ambito culturale e musicale con le serie documentario.

Insomma ce n’è per tutti i gusti, voi non dovete far altro che accedere a Disney plus e scegliere il contenuto che più vi interessa. Per poi gustarvelo in streaming, dalla smart tv, dal pc o dal device che preferite.

Photo: Credits Disney

VEDI ANCHE: SERIE TV DEL MOMENTO