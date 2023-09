Campagna abbonamenti Inter partite di Champions League 2023-2024. Quanto costa il Champions pack in ogni settore, prezzi aggiornati.

Abbonamenti Champions Inter 2024. Mentre il derby Milan-Inter 2023 è già sold out, la vendita dei biglietti tramite campagna abbonamenti per le partite di UCL dei nerazzurri è appena iniziata. Di conseguenza conosciamo i prezzi per acquistare i biglietti e vedere ogni partita di coppa della formazione nerazzurra. Ecco quanto bisogna spendere per non perdersi nemmeno una partite di Champions dell’Inter in questa stagione calcistica.

Quanto costa il mini abbonamento Champions Inter?

Il prezzo dell’abbonamento alle partite del girone di UEFA Champions League dell’Internazionale FC dipendono dal settore dello stadio scelto. Di seguito tutti i prezzi ordinati dal più basso al più alto, a seconda della posizione sugli spalti:

Terzo rosso centrale, Secondo blu o secondo verde: 119 euro

Primo verde, primo blu: 165 euro

Secondo arancio centrale, primo arancio laterale e primo arancio laterale family: 175 euro

Primo arancio: 239 euro

Poltroncina arancio: 289 euro.

Per avere un’idea più precisa ecco l’immagine con la rappresentazione della posizione di ogni settore appena citato sugli spalti dello Stadio di San Siro.

Abbonamenti Champions Inter quali partite sono comprese

Abbiamo visto i prezzi aggiornati dell’abbonamento, denominato “Champions pack“, che si può acquistare esclusivamente online sul sito www.inter.it. Comprando questo titolo si ha diritto a vedere live allo stadio di Milano le 3 partite del girone di UEFA Champions League 2023 2024 che l’Inter gioca in casa. In base al calendario Inter Champions si tratta di:

Inter-Benfica , il 3 ottobre alle ore 21:00

, il 3 ottobre alle ore 21:00 Inter-Salisburgo, il 24 ottobre alle ore 18:45

il 24 ottobre alle ore 18:45 Inter-Real Sociedad, il 12 dicembre alle ore 21:00.

In caso di qualificazione della squadra nerazzurra agli ottavi di finale di Champions, per vedere le partite successive bisognerà fare un altro abbonamento oppure acquistare il biglietto per assistere a un singolo evento. I prezzi di queste eventuali match si conosceranno solo nel 2024.

Vedi anche: Quando inizia la Champions 2024

Vendita libera biglietti partite Inter Champions

Per chi invece degli abbonamenti Champions Inter, vuole acquistare i biglietti per una singola partita, ad esempio solo per Inter contro Benfica o le seguenti, bisogna attendere l’apertura della vendita libera del biglietto.

Nello specifico il biglietto per Inter-Benfica si potrà acquistare per i soli abbonati in campionato dalle ore 10:30 di venerdì 8 settembre e fino alla mezzanotte di lunedì 11 settembre 2023. Mentre la vendita libera per tutti sarà possibile dal 12 settembre in poi. Viceversa per i biglietti delle successive 2 partite di Champions League dell’Inter, non è ancora noto da quando si potranno acquistare. In tutti questi casi i prezzi sono più bassi rispetto a quelli necessari per comprare l’abbonamento per le 3 gare del girone. Trovate ogni altra informazione al riguardo sul sito dell’Inter.

Ricapitolando, gli abbonamenti Champions Inter per tutte le partite dei gironi 2023-24 costano da 119 a 289 euro a seconda del settore dello stadio scelto. I tagliandi si possono già acquistare online ora, mentre per i singoli biglietti, che costano di meno bisogna attendere l’inizio della vendita libera.

Vedi anche: