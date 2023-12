Partita non brillantissima della Lazio che chiude la fase a gironi di Champions League con una sconfitta

Non una buona Lazio. Ma la squadra di Maurizio Sarri era già aritmeticamente agli ottavi di finale dove nei sorteggi in programma lunedì prossimo troverà una delle teste di serie che si sono classificate al primo posto.

La sconfitta rientra nell’ordine di una partita che si poteva anche perdere senza danni: ma che sicuramente espone la Lazio a qualche rischio.

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Partita mai davvero in discussione. L’Atlético Madrid, allenato da un ex ancora molto amato a Roma come Diego Simeone, in passato molto spesso avvicinato alla panchina della Lazio ma che in realtà ha appena rinnovato il contratto fino al giugno 2029, mette subito un gol di differenza sul piatto della bilancia.

Griezmann impiega poco più di cinque minuti per segnare grazie a un cross davvero perfetto di Samuel Lino.

Poche le occasioni costruite dalla Lazio che si affida qualche sporadica offensiva: la migliore su un appoggio da sinistra di Luis Alberto che Ciro Immobile non riesce a deviare nel modo migliore. Il secondo gol dei colchoneors su un gran tiro al volo di Mario Hermoso viene annullato per un fuorigioco. Ma è questione di poco e nella ripresa è ancora Samuel Lino a mettersi in evidenza con un potente mezzo tiro al volo che si insacca alle spalle di Provedel.

Il divario per la Lazio potrebbe anche essere più pesante dopo l’ingresso di Morata che va vicinissimo al gol in un paio di occasioni. Ma il risultato non cambia: festa solo per i padroni di casa. La Lazio si accontenta di un passaggio di turno.

Alla fine del girone

Lazio seconda alle spalle dell’Atletico Madrid. Ininfluente la sconfitta del Feyenoord a Glasgow contro il Celtic: olandesi in Europa League, scozzesi eliminati. Anche il Milan in Europa League grazie alla splendida vittoria in rimonta a Newcastle. Il quadro europeo si conclude con tre squadre agli ottavi di Champions League. Il Milan raggiunge l’Inter, seconda dietro la Real Sociedad, e il Napoli, secondo alle spalle del Real Madrid.