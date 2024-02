Giovedì sera ore 21, stadio Olimpico. Stesso teatro e soliti protagonisti: la Roma e il Feyenoord, un destino quello della squadra olandese legato a doppio filo alla capitale. Purtroppo con code polemiche per via dei tifosi di Rotterdam, brutti clienti da gestire quando arrivano in massa, senza biglietto. I precedenti sono molti e per un paio di giorni le autorità di Roma saranno in allarme fino a quando la partita non sarà conclusa e tutto tornerà alla normalità.

Roma-Feyenoord: quando e dove vederla

Partita: Roma vs Feyenoord

Dove si gioca: Stadio Olimpico – Roma

Data: 22 febbraio

Orario: 21:00

Dove vederla in Tv: la partita sarà visibile in chiaro su TV8 e su SKY

Come vederla in streaming: DAZN, SKY Go, Now TV

Roma-Feyenoord le condizioni delle due squadre

La Roma è tornata a casa con un ottimo pareggio in casa degli olandesi. Ma la qualificazione è tutt’altro che certa. Squadra rognosa il Feyenoord, veloce, aggressiva, dotata di ottimi contropiedisti che sanno giocare palla a terra e che la difesa della Roma ha dimostrato anche di soffrire nel primo tempo giocato al De Kuip.

La Roma con De Rossi in panchina sembra avere ritrovato tranquillità e continuità di rendimento. A Frosinone domenica i giallorossi hanno ottenuto la loro terza vittoria in quattro partite di Serie A, la prima senza subire gol, avvicinandosi alla zona europea della classifica dalla quale al momento sono ancora esclusi.

Il Feyenoord, secondo nel campionato olandese di Eredivisie con dieci punti di distacco dal PSV capolista, vanta una difesa molto solida (17 gol subiti in campionato) e un attacco piacevole (56 reti all’attivo). La squadra di Rotterdam è reduce da una vittoria importante sull’RKC Waalwijk maturata di misura e solo allo scadere. Gol di Wieffer.

Come si qualifica la Roma

Un solo risultato possibile per la Roma: vincere, l’unico che darebbe la garanzia di passare il turno. Chi vince accede agli ottavi di finale e in caso di parità si ricorre ovviamente a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. De Rossi ha a disposizione tutta la rosa, una bella garanzia in un momento particolarmente importante della stagione. Non così Slot che ha recuperato un paio di acciaccati come il difensore Geertruida e l’algerino Zerrouki, riportando tra i titolari anche Timber. Nella partita di campionato di domenica riposo per Ueda e Paixao, in gol all’andata, che quasi certamente partiranno titolari anche all’Olimpico.

Arbitra l’incontro lo svizzero Cyril Zimmermann.

Roma-Feyenoord, precedenti e statistiche

La Roma, finalista della scorsa stagione, ha concluso al secondo posto dietro allo Slavia Praga nel Gruppo G, raccogliendo 13 punti in sei partite: una lunga rimonta per la squadra che allora era ancora affidata a Mourinho e che si è qualificata alla fase a eliminazione diretta non senza sofferenza.

Il Feyenoord partecipa a questo turno dopo essere arrivato terzo nel Gruppo E di UEFA Champions League. Nonostante due vittorie nelle prime tre partite, la squadra di Arne Slot ha perso le ultime tre chiudendo a sei punti, quattro dietro la Lazio al secondo posto.

Sono tre i precedenti tra Roma e Feyenoord: due vittorie giallorosse e una del Feyenoord: un bilancio favorevole ai giallorossi considerando che l’unica sconfitta della Roma, lo scorso anno, è stata ribaltata dal 4-1 ai supplementari che è valso i quarti di finale di Europa League.

Ma il precedente più importante è la prima finale di UEFA Europa Conference League, con la Roma che trionfò 1-0 a Tirana grazie a un gol al 32′ di Nicolò Zaniolo.

Il nostro pronostico su Roma-Feyenoord

La Roma deve vincere. E la convinzione è che ce la possa fare. Le quote dei bookmaker in questo momento parlano giallorosso: vittoria della Roma 2.15. pareggio (e dunque tempi supplementari) a 3.50 con la vittoria del Feyenoord considerata appena un pochino meno probabile, 3.40.

PRONOSTICO ROMA-FEYENOORD: 1