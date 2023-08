Partite Juventus femminile in Champions League 2023/24. Quando gioca la Juve women, contro chi e come vederla in Tv.

Juventus women Champions League 2023-24, quali sono le partite della Juventus femminile nella coppa dei campioni? Le bianconere partecipano alla più importante competizione di calcio donne europea ancora una volta, grazie al 2° posto conquistato nella Serie A 2022-23.

Juventus women Champions League 2023/24 calendario partite

Ecco contro chi gioca la squadra allenata da Montemurro in Champions e quando.

1° turno preliminare mercoledì 6 settembre 2023 orario da definire vincente JUVENTUS-OKZHETPES vincente EINTRACHT FRANCOFORTE-SLOVACKO 2° turno preliminare sabato 9 settembre 2023 orario da definire

Prossime partite Juventus women champions league

Come si vede dal calendario della UEFA Women’s Champions League, la Juventus Women dovrà disputare diversi turni di qualificazione per accedere ai giorni della competizione di calcio europea per club. La squadra bianconera essendo arrivata seconda nel campionato di Serie A, deve giocare fin dal primo turno per conquistare il pass per i gruppi.

In particolare la prima partita di qualificazione si gioca in Germania e in gara secca, contro la squadra Kazaka dell’Okzhetpes il 6 settembre 2023. In caso di successo in questo incontro, le ragazze bianconere giocheranno contro la vincente dell’altro incontro in programma fra Eintracht Fraconforte (squadra tedesca) e Slovacko femminile (squadra della Repubblica Ceca), il 9 settembre.

A seguire ci sarà un ulteriore turno (in andata e ritorno) con avversario da stabilire nel sorteggio del 15 settembre 2023. Solo superando questi turni preliminari la vecchia signora potrà partecipare ai gironi di Champions League 2023-24. Per capire meglio il regolamento Champions donne in questa fase del torneo vi consigliamo di guardare il seguente video tratto dal canale Youtube Dsw calcio femminile che lo spiega in modo semplice.

Quante Champions ha la Juventus femminile?

Fino ad oggi la Juventus women ha partecipato per 6 volte consecutivamente alla UEFA Champions league femminile. Tuttavia non ha mai vinto questa competizione a cui partecipano i club europei più forti.

Il miglior risultato ottenuto dalla Juventus FC per quanto riguarda le donne, è arrivato nella stagione calcistica 2021-2022, quando le ragazze allenate da Joe Montemurro sono arrivate ai quarti di finale. In quell’occasione furono poi eliminate dal Lione donne che andò a vincere la competizione. Quest’anno la Juve femminile cercherà di ripetere questo exploit e magari migliorarlo, ma per farcela bisognerà prima superare i turni di qualificazione e poi i gironi, contro avversarie molto forti.

Dove si può vedere la Juve in Champions femminile?

Le partite della scorsa edizione della Champions League sono state trasmesse su Dazn, la piattaforma di streaming sportivo a pagamento. Tuttavia le gare della Juventus, ma anche della Roma femminile, si potevano guardare anche gratis in streaming sul canale Youtube di Dazn.

Al momento non è ancora chiaro se anche le partite di UEFA Women’s Champions League della Juventus donne si potranno guardare allo stesso modo. Ma è molto probabile che sarà così. Ovviamente non appena avremo notizie ufficiali al riguardo ve le comunicheremo. Tuttavia daremo la diretta live sul nostro canale YouTube sul calcio femminile.

Riassumendo, la Juventus women Champions League 2023-24 inizia il 6 settembre nel primo turno preliminare contro una squadra kazaka. In caso di vittoria le bianconere giocheranno anche altri turni di qualificazione, che se superati consentiranno di partecipare ai gironi di Champions. Un meccanismo complicato, che però è alla portata della squadra bianconera, a patto di impegnarsi al massimo in ogni partita, vista la forza delle squadre avversarie.

