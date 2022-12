Lione-Juventus Femminile: 0-0, bianconere eliminate in Champions

Il pari non basta alla Juventus Femminile che non riesce a sbloccare il risultato sul campo dell’Olympique Lione, campione d’Europa

Finisce 0-0, con la Juventus femminile che contro il Lione esce a testa alta e tra gli applausi. Ma è un riconoscimento amaro per una squadra fortemente penalizzata da un sorteggio durissimo in un girone quasi impossibile.

La Juve donne ha il merito di restare in partita fino al termine dell’incontro, alla disperata ricerca di una zampata vincente che purtroppo non arriva nemmeno nei minuti di recupero. Si ferma alla fase a gironi la cosa europea delle campionesse d’Italia. Non senza rammarico.

Lione-Juventus Femminile: la partita

Alla Juventus non basta un pareggio. Serve una vittoria. Ma la squadra di Montemurro non deve avere fretta e deve stare attenta a non commettere errori di fronte a una squadra tecnicamente straordinaria. Il Lione attacca, la Juve prova a sfruttare le poche occasioni in profondità concesse dalla squadra francese. Henry, schierata in campo dal primo minuto, offre una palla splendida a Horan che sbaglia i tempi della conclusione.

Gara di forte contrasto a centrocampo ma con pochissime occasioni. Al 20’ Lione vicina al bersaglio con Salvai che all’ultimo istante anticipa Le Sommer su un cross di Cascarino. Poi è Grosso a chiudere provvidenzialmente su una conclusione di Cascarino. Juve attentissima: pochi spazi per Beerensteyn, temutissima dalla retroguardia francese.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo il Lione prova a dimostrare qualcosa di più, che sia degno della squadra campione d’Europa. Peyraud-Magnin salva due gol clamorosi, prima su un colpo di testa angolatissimo di Le Sommer, poi su una conclusione di Cascarino che prima trova la respinta dell’estremo bianconero e poi conclude sul fondo.

La Juventus con il passare dei minuti si fa sempre più coraggiosa: non c’è alternativa. Caruso imbeccata da Girelli calcia bene, ma la conclusione è centrale. Poi è la stessa Girelli a cercare una deliziosa deviazione di tacco su calcio d’angolo: idea geniale ma palla fuori di un soffio. Dentro anche Cantore nel tentativo di creare superiorità offensiva. Dentro poi anche la giovanissima Duliljan (19 anni) e Bonfantini in gol lo scorso anno in questo stesso stadio. Ma il Lione controlla, pur con qualche difficoltà. Cantore cerca una conclusione dell’ultimo istante, si libera bene. Ma endler blocca. E il risultato non si schioda.

Finisce 0-0, un pari onorevole per la squadra bianconera che riesce per due volte nella fase a gironi a bloccare la squadra campione d’Europa. Sia in casa che in Francia battendo lo Zurigo due volte e strappando un pari anche all’Arsenal. Purtroppo la differenza la fa proprio la vittoria delle francesi a Londra. Juve femminile esclusa al di là dei propri meriti che sono molti, in un girone difficilissimo. Per non dire probitivo. Ora tocca alla Roma, a caccia del primo posto nel match di giovedì sera a Praga contro lo Slavia.

Nell’altra partita del girone Arsenal che vince 9-1 sullo Zurigo passando al primo posto in classifica.