Slavia Praga-Roma femminile Champions: per il primo posto

Roma Femminile, ultimo turno della fase a gironi di Champions League sul campo dello Slavia Praga | Pronostici e formazioni | La diretta TV

Il più è fatto. La Roma Femminile è già certa di essere tra le migliori otto squadre d’Europa grazie alla vittoria della settimana scorsa sul St. Polten. Ma le giallorosse sono ancora in corsa per conquistare il primo posto del girone che consentirebbe un abbinamento meno proibitivo ai quarti di finale.

Una vittoria non basta. Per avere il quadro finale completo del girone bisognerà mettere in archivio anche l’altra gara del girone. Con il Wolfsburg ospite delle austriache del St.Polten, ormai eliminate.

Slavia Praga-Roma Femminile: il quadro del girone

Il Wolfsburg, 11 punti in cinque partite, tre vittorie e due pareggi, ha un punto di vantaggio rispetto alle giallorosse. Considerando tutte le opzioni possibili c’è solo un caso nel quale la Roma Donne di Alessandro Spugna potrà festeggiare la prima posizione nel gruppo. Una vittoria esterna contestualmente a un passo falso delle tedesche in Austria: un pareggio o una sconfitta.

Solo in questo caso la Roma scavalcherebbe il Wolfsburg bissando al risultato storico di una qualificazione ai quarti di finale, decisamente al di sopra di qualsiasi aspettativa prima dell’esordio in Europa, un primo posto nel girone che è ben al di là dei pronostici di un gruppo nel quale la squadra tedesca sembrava assolutamente inattaccabile.

Roma Femminile: la situazione attuale dello Slavia Praga

Reduce da due pareggi consecutivi (l’ultimo proprio in casa del Wolfsburg) dopo tre sconfitte, le campionesse della Super League femminile ceca dello Slavia Praga hanno avuto tempo lunghi per prepararsi a queste ultime tre partite del girone di ritorno di Champions League. Il loro campionato è fermo dal 2 dicembre, dopo la sconfitta subita dal Liberec, la prima nel loro torneo in undici gare.

Impressionante il ruolino di marcia offensivo dello Slavia con 61 gol in dieci partite nel loro campionato. Ma in Europa la loro difesa non si è dimostrata altrettanto solida riuscendo a reggere e restare imbattuta solo a Wolfsburg. Una bella iniezione di fiducia per una squadra che si presenta all’ultimo appuntamento con il desiderio di conquistare almeno una vittoria prima di salutare la competizione.

Slavia Praga-Roma Femminile: precedenti e formazioni

All’andata vittoria della Roma di misura sul campo di Latina.

Per questo match lo Slavia Praga conferma l’assenza di Martina Surnovska, infortunata. Formazione praticamente invariata rispetto a quella vista in Germania con Karel Pitak che dovrebbe riproporre dal primo minuto Denisa Tenkratova e Franny Cerna, rientrate a tempo pieno da due sole settimana. Da tenere d’occhio Kristyna Ruzickova l’unica giocatrice dello Slavia Praga a segno in questa fase.

Per l’ultima gara ufficiale del 2022 Spugna ha a disposizione tutte le titolari. Ballottaggio possibile tra Serturini e Glionna con Giacinti riconfermata in avanti in abbinamento ad Haavi.

Queste le probabili formazioni.

Slavia Praga: Lukasova; Vesela, Necidova, Bartovicova, Khyrova; Keen, Tenkratova; Cerna, Kozarova, Ruzickova; Nekesa.

Roma Femminile: Cesare; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa, Giugliano, Greggi; Glionna, Haavi, Giacinti.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU WOLFSBURG ST.POLTEN 4-0 ROMA SLAVIA PRAGA 1-0 Giacinti ST.POLTEN ROMA 3-4 Linari, Giacinti, Giugliano, Lazaro SLAVIA PRAGA WOLFSBURG 0-3 SLAVIA PRAGA ST.POLTEN 0-1 ROMA WOLFSBURG 1-1 Giacinti WOLFSBURG ROMA 1-0 ST.POLTEN SLAVIA PRAGA 1-1 ROMA ST.POLTEN 5-0 Glionna (2), Giugliano, Giacinti SLAVIA PRAGA WOLFSBURG 0-0 DAZN SLAVIA PRAGA ROMA 22 dicembre ore 18.45 DAZN ST.POLTEN WOLFSBURG 22 dicembre ore 18.45 DAZN Classifica: Wolfsburg 11, Roma 10 (qualificate), St.Polten 4, Slavia Praga 2

Roma Donne vs Slavia, data e orario della partita

Slavia Praga-Roma Femminile si gioca giovedì 22 dicembre alle ore 18.45 all’Eden Arena. Arbitra l’olandese Lizzy Van Der Helm. Contemporaneamente in campo in Austria St.Polten e Wolfsburg. Diretta streaming sulla piattaforma DAZN.

La Roma, indipendentemente dai risultati di questo ultimo turno, è qualificata ai quarti. I sorteggi sono in programma alle 13 del 20 gennaio: prime classificate di ogni girone teste di serie, giocheranno in trasferta la gara d’andata in programma il 21 marzo e quella di ritorno in casa, la settimana dopo.