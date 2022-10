Roma Femminile-Slavia Praga 1-0, giallorosse di nuovo vincenti in Europa

Esordio con vittoria di misura per la Roma contro lo Slavia Praga grazie a un gol di Giacinti

Facendo seguito al successo della Juventus, vittoriosa a Zurigo nella prima giornata del suo girone, anche la Roma conquista una vittoria a suo modo storica. I successi contro Glasgow, Paris FC e Sparta Praga sono ormai all’archivio. E la storia della Roma riparte dalla fase a gironi.

E può essere una storia davvero gloriosa perché la squadra di Alessandro Spugna ha tutte le carte in regola per conquistare qualcosa di davvero importante.

Roma Femminile-Slavia Praga 1-0

La Roma gioca una gara intelligente e matura. Studia accuratamente il suo avversario e poi, alla prima occasione, comincia a premere. É di Bartoli la prima conclusione verso la porta avversaria con Lukasova che smanaccia in calcio d’angolo. Lo Slavia fa molta fatica ad arginare il gioco giallorosso ricorrendo molto spesso al fallo e caricandosi in pochi minuti di diversi cartellini gialli. Anche se la Roma domina sotto l’aspetto delle possesso palla sono poche le occasioni da gol nel corso della prima frazione. Pericoloso un gran tiro della temutissima Kozarova che Caesar salva allo scadere del 45’.

Roma che può puntare sulla velocità contro una squadra estremamente solida ma non particolarmente reattiva. Haavi viene fermata sul filo di un fuorigioco forse inesistent. Così come Giacinti di lì a qualche minuti. Ma al 62’ il movimento della Roma è perfetto. Lancio in profondità di Giuliano che pesca Haavi, freddissima l’attaccante giallorosso con un delizioso tocco sotto che scavalca il portiere in uscita. Giacinti forse corregge la palla prima della linea bianca, forse no. Ma è comunque il gol decisivo. Con lo Slavia costretto a scoprirsi la Roma ha parecchi spazi: ma non ne approfitta. Ospiti comunque pericolosissime e sfortunate quando all’83’ una conclusione di Wafula centra in pieno la traversa.

La Roma conquista una vittoria che vale oro nel suo esordio nella fase a giorni. Nell’altra gara del girone, netta affermazione del Wolfsburg sul St.Polten, prossimo avversario della Roma, 4-0. Giallorosse in campo già martedì prossimo alle 18.45 in Austria.