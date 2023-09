Primo turno di Uefa Women’s Champions League 2023-24, Juventus femminile vs Okzhetpes. Pronostici, formazioni, a che ora gioca la Juve e come vederla in Tv.

Juve women-Okzhetpes è la prima partita dei preliminari di Champions League femminile 2023-24. In questo incontro la formazione bianconera affronta la squadra kazaka dell’Okzhetpes. Chi vince passa al turno successivo e si gioca la qualificazione ai girone di Champions femminile 2023 2024.

Juve e Okzhetpes come si sono qualificate in UWCL

La Juventus femminile si è qualificata ai preliminari di coppa campioni arrivando seconda nel campionato di calcio donne 2022-23. Le squadre femminili italiane infatti non sono qualificate di diritto ai gironi di Champions, ma devono guadagnarsi il pass superando alcuni turni di qualificazione, contro formazioni di altre nazioni.

In questo caso l’avversario della Juve è l’Okzhetpes, che ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions arrivando seconda nel suo campionato femminile (quello del Kazakistan). Chi vince accede al turno seguente e affronta la vincente fra Slovacko e Eintrach Francoforte.

Juve women-Okzhetpes: canale Tv e streaming

Partita : Juventus femminile-Okzhetpes

: Juventus femminile-Okzhetpes Data : 6 settembre

: 6 settembre Orario tv : 13:00

: 13:00 Dove vederla in Tv : al momento non è prevista la diretta televisiva

: al momento non è prevista la diretta televisiva Come vederla in streaming: su Juventus Tv.

In base alle informazioni in nostro possesso finora, l’unico modo per vedere la partita di Champions della Juve femminile è in streaming su Juventus Tv. Si tratta della piattaforma a pagamento che trasmette tutti gli incontri della Juve donne. Serve quindi un abbonamento per guardare questa partita di coppa.

Probabili formazioni Juve women-Okzhetpes

Juventus: (modulo 4-3-3) Peyraud-Magnin; Nilden, Salvai, Cascarino, Cafferata; Garbino, Bellucci, Caruso; Beerensteyn, Girelli, Thomas.

Okzhetpes: (modulo 4-4-2) Portanova, Koziyeva, Galstyan, El Bastali, Prokhorova, Pilzova, Zhanayeva, Aitmukhanova, Darroux, Bepenbetova, Balogun.

Pronostico Juve women-Okzhetpes Champions 2023

Nonostante in Uefa Champions League femminile non esistano partite semplici, almeno sulla carta la Juve women è favorita rispetto alle avversarie. L’Okzhetpes infatti proviene dal campionato kazako, dove è arrivata seconda al pari della Juventus in Italia (battuta dalla Roma femminile nella stagione 2022-23). Tuttavia fra i due tornei c’è differenza: il nostro torneo è più competitivo e soprattutto le calciatrici della Juventus hanno un’esperienza internazionale superiore rispetto alle avversarie.

Per tutti questi motivi i pronostici e le previsioni sul risultato finale dell’incontro sono tutti favorevoli alla vecchia signora. Le ragazze allenate da Joe Montemurro dovranno comunque fare attenzione a non sottovalutare la squadra kazaka e mettercela tutta per evitare brutte sorprese.

Pronostico: 1

