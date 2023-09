Juve women vs Eintracht Francoforte, finale del primo turno di Champions femminile 23-24. Data, orario, pronostico e dove vedere la partita.

Juventus women-Francoforte è la seconda partita del primo turno di UEFA Champions League femminile 2023-2024. Si tratta della finale di questo turno preliminare, che vede di fronte la Juventus femminile e la formazione tedesca. Solo una delle due vincendo si qualifica al 2° turno preliminare del torneo, dove ci si gioca l’accesso ai gironi di Champions.

Juve e Eintracht Francoforte, come si sono qualificate al playoff

La Juve è arrivata alla seconda partita del primo turno preliminare di UWCL vincendo nettamente contro l’Okzhetpes, la squadra kazaka che gli aveva riservato il sorteggio. Ora però le ragazze allenate da Montemurro avranno di fronte un avversario di livello decisamente superiore da affrontare, oltretutto fuori casa. Infatti, a dispetto della denominazione UEFA che vede la Juve in casa, in realtà si gioca in Germania come già successo nella partita precedente.

L’Eintracht Francoforte si è qualificato in questi playoff Champions battendo 1-0 lo Slovacko, formazione della Repubblica Ceca. Il Frankfurt ha maturato il diritto a disputare il 1° turno della coppa europea dopo essere arrivato terzo nel campionato femminile tedesco 2022-23.

Vedi anche: Juventus women Champions League calendario

Juventus women-Francofrte: canale Tv e streaming

Partita : Juve femminile-E. Francoforte

: Juve femminile-E. Francoforte Data : 9 settembre

: 9 settembre Orario : 13:00

: 13:00 Dove vederla in Tv : al momento non è prevista la diretta televisiva

: al momento non è prevista la diretta televisiva Come vederla in streaming: non è prevista alcuna diretta streaming.

Secondo le informazioni attualmente a disposizione non sarà possibile vedere la partita fra Juventus femminile e Eintracht Frankfurt in diretta televisiva oppure in streaming. Dovrebbe essere possibile soltanto vedere gli highlights post match su Juventus Tv, salvo novità dell’ultima ora.

Probabili formazioni Juventus women-Francoforte

Juve women: (modulo 4-3-3) Peyraud-Magnin, Nilden, Lenzini, Cascarino, Boattin, Caruso, Palis, Grosso, Cantore, Girelli, Beerensteyn.

Eintracht Francoforte: (modulo 4-3-3) Johannes, Wolter, Kleinherne, Kirchberger, Hanshaw, Reuteler, Pawollek, Dunst, Anyomi, Prasnikar, Freigang.

Pronostico Juventus women-Francoforte Champions 2023-24

In base ai risultati dell’ultima partita di Champions giocata, la Juve femminile sembrerebbe più in forma visto che fatto 6 goal, mentre il Francoforte ha vinto solo 1-0. Tuttavia bisogna tenere in considerazione anche la forza delle avversarie, e in questo caso sicuramente le kazake sono meno impegnative rispetto alla squadra affrontata dalle tedesche.

Inoltre il Francoforte femminile ha il vantaggio del fattore campo, infatti si gioca al Deutche Bank Park, stadio della squadra tedesca, anche se ufficialmente per la UEFA è la Juve ad essere in casa. Secondo i nostri esperi di sport del canale Youtube Dsw calcio femminile, la Juve è però leggermente più forte a livello di rosa. Di conseguenza per la partita di Champions Juventus women-Francoforte i pronostici sono parzialmente a favore delle bianconere, ma non si può escludere un pareggio e in tal caso la qualificazione si deciderebbe ai tempi supplementari.

Pronostico: 1X

Vedi anche: