La prima giornata di Serie A femminile 2023 2024 inizia con Pomigliano Juve. Ecco quando e dove gioca la Juventus women. Formazioni e pronostico.

Pomigliano-Juve women apre la prima giornata del campionato di calcio femminile 2023/24. Di fronte la squadra campana e quella bianconera, una lotta per la salvezza e l’altra per vincere la Serie A femminile, ma la vittoria in questo match serve ad entrambe.

Pomigliano e Juventus come arrivano alla partita

Il Pomigliano femminile è rimasto in Serie A dopo la vittoria nello spareggio dello scorso anno contro la Lazio. Quest’anno però le campane vogliono ottenere una salvezza più tranquilla e il primo impegno ufficiale è andato molto bene. Infatti, hanno vinto 6-0 in Coppa Italia femminile contro il Pavia (squadra di Serie B).

Di contro la Juve, dopo la sconfitta in Champions League vuole subito prendersi una rivincita in Serie A donne. La squadra allenata da Montemurro ha l’obbiettivo di tornare a vincere lo scudetto, l’anno scorso vinto dall’AS Roma. Quindi ottenere 3 punti contro un avversario di livello più basso (sulla carta) è fondamentale, ma non sarà per nulla facile.

Pomigliano-Juve women: canale tv e streaming

Partita : Pomigliano-Juventus femminile

: Pomigliano-Juventus femminile Data : 16 settembre

: 16 settembre Orario : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : al momento non è prevista la diretta televisiva

: al momento non è prevista la diretta televisiva Come vederla in streaming: al momento non è prevista una diretta streaming.

L’incontro che si gioca allo stadio Amerigo Liguori a Torre del greco (in provincia di Napoli) non verrà trasmesso gratis in Tv. Infatti la Rai, che detiene i diritti di una partita di calcio femminile di ogni giornata, trasmetterà Milan-Roma. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali neppure sulla possibilità di vedere l’incontro in streaming. Arbitra il match il signor Gabriele Totaro di Lecce.

Probabili formazioni Pomigliano-Juve women

Pomigliano (modulo 4-3-3): Buhigas, Novellino, Rabot, Caiazzo, Battistini, Ferrario, Domi, Martinez, Bourgouin, Szymanowski, Talle.

Juventus femminile (modulo 4-3-3): Peyraud Magnin, Gama, Lenzini, Cascarino, Boattin, Caruso, Gunnarsdottir, Grosso, Cantore, Girelli, Beerensteyn.

Pronostico Pomigliano-Juve women Serie A 2023

Il Pomigliano donne è motivato a iniziare bene il suo campionato, contro un grande avversario e in uno stadio importante come l’Amerigo Liguori. Inoltre ha mostrato una buona condizione fisica nel precedente incontro vinto in Coppa.

La Juventus woman però ha una squadra più forte e deve assolutamente riscattarsi dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Champions. L’unico modo per farlo è partire subito forte in campionato, provando a riconquistarlo facendo più punti possibili fin dalla prima giornata. I precedenti indicano come favorita la vecchia signora, visto che finora ha sempre vinto contro le pantere.

Per tutte queste ragioni i pronostici di Pomigliano-Juve women sono favorevoli alle bianconere, che dovrebbero vincere la partita. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio previsto per le ore 15:00 di sabato 16 settembre 2023 per sapere se sarà davvero così.

Pronostico: 2

