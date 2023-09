Milan vs Roma femminile, dove vederla in streaming e in televisione. Formazioni e previsioni sul big match della prima giornata di Serie A donne 2023/2024.

Milan-Roma femminile è la partita più attesa del primo turno di campionato di calcio donne. Si affrontano la squadra rossonera e le campionesse d’Italia in carica, che vogliono vincere ancora lo scudetto nella Serie A femminile 2023-24. Tuttavia questo match sarà molto difficile, ecco perché e come vederlo in Tv.

Milan e Roma come arrivano alla 1a di campionato

L’AC Milan women nella passata stagione è arrivato terzo in classifica, posizione che dal campionato 2023-24 varrebbe la qualificazione alla Champions. Ed è proprio questo l’obbiettivo della formazione rossonera, ma per riuscirci servono punti, già a partire da questo primo scontro diretto contro le capitoline.

La Roma femminile per questo esordio in Serie A eBay 2023-24, per la prima volta con il tricolore sulla maglia, vuole ottenere 3 punti e dimostrare ancora di essere la squadra più forte del torneo. Tuttavia si trova di fronte un avversario ben organizzato, da affrontare fuori casa (presso il centro Vismara di Milano), per questo servirà il massimo dell’impegno per vincere l’incontro.

Milan-Roma femminile: canale tv e streaming

Partita : Milan-Roma

: Milan-Roma Data : 17 settembre

: 17 settembre Orario Tv : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale)

: in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale) Come vederla in streaming: su RaiPlay.

Come visto sarà possibile guardare la partita Milan femminile contro Roma in chiaro e gratuitamente in Tv su Raisport. Si tratta infatti dell’unico incontro di questa giornata di Serie A che verrà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai. Se invece preferite la diretta streaming, potete seguirla su Raiplay, tramite app da Smart Tv o smartphone oppure sul sito internet da pc. Insomma, per vedere Milan contro Roma non serve pagare alcun abbonamento.

Probabili formazioni Milan-Roma femminile

Milan (modulo 4-3-3): Giuliani, Thrige, Fusetti, Arnadottir, Guagni, Cernoia, Vigilucci, Grimshaw, Bergamaschi, Dompig, Marinelli.

AS Roma (modulo 4-3-3): Ceasar, Di Guglielmo, Linari, Minami, Bartoli, Giugliano, Kumagai, Feiersinger, Haavi, Giacinti, Glionna.

Pronostico Milan-Roma femminile Serie A

In base alla forza mostrata in campo dalla Roma donne nella stagione calcistica 2022-23, quello della vittoria del 1° scudetto giallorosso, i favori dei pronostici sono dalla parte delle ragazze allenate da Alessandro Spugna. Tuttavia il Milan, guidato da Maurizio Ganz, si è dimostrato un avversario forte già l’anno scorso e in questo torneo vuole fare ancora meglio. Durante le amichevoli pre-stagionali ha già mostrato una discreta forma nelle sue giocatrici, al pari di quelle romaniste.

Inoltre, bisogna considerare che nell’ultimo precedente fra le due squadre la partita è finita in parità. Di conseguenza il segno X è probabile, anche se la Roma femminile è leggermente favorita e quindi la doppia chance (pareggio o vittoria Roma) appare l’esito più probabile.

Pronostico: X2

