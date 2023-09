Tutto facile per la Juventus nel suo esordio stagionale in Champions League nel primo turno di qualificazione

Bene la Juve. Pochissima cosa le ragazze kazake dell’Okzhetpes, un buon test e poco di più per una squadra come quella di Montemurro che reduce da alcune dure prove in amichevole, incluso un secco 0-5 dal Barcellona campione d’Europa e una vittoria di misura contro il Como.

Ma c’è ancora molto lavoro da fare per le bianconere e il prossimo ostacolo europeo, sabato, sarà tutt’altro che semplice.

Juventus Women-Okzhetpes 6-0

Bastano pochi minuti alla Juventus per mettere le cose in chiaro: subito in gol al 6’ con un colpo di testa di Girelli su cross dalla destra di Boattin. La difesa dell’Okzhetpes è davvero permeabile: ne approfitta subito Lenzini con un tiro cross che beffa Portnova. Allo scadere del primo tempo terzo gol di Caruso che deposita in rete un appoggio di Caruso. La partita, ammesso sia mai stata aperta è già chiusa senza che la squadra avversaria riesca a effettuare un solo tiro in porta.

In campo le titolari

Un ottimo test tuttavia per la formazione bianconera, seconda in campionato alle spalle della Roma poi battuta nella finalissima di Coppa Italia in quello che è stato l’ultimo evento agonistico della scorsa stagione. Che ha visto in campo per la prima partita ufficiale anche tutte le protagoniste dello sfortunato mondiale in Nuova Zelanda. In avvio di ripresa, ancora su assist di Boattin, decisamente in grande condizione, forse la migliore in campo in senso assoluto, arriva il quarto gol di Girelli. Poi una raffica di sostituzioni per consentire una prima esperienza europea ad alcune esordienti e testare la condizione di giocatrici ancora alle prese con i primi indolenzimenti del ritiro, a cominciare da Sembrandt, terzo posto al mondiale con la Svezia e in campo per una mezz’oretta.

Nel finale, a tempo ormai scaduto e in pieno recupero, i due gol che fissano il risultato su un tennistico 6-0. Prima Cantore, ancora di testa e sempre su cross di Lenzini, poi la 24enne Ella Palis, appena acquisita dal Bordeaux, primo gol ufficiale in bianconero con una violentissima conclusione dalla lunga distanza.

Il video del terzo gol firmato da Caruso

La Juventus Women affronterà ora l’Eintracht Francoforte, vittorioso di misura – 1-0 con un gol al 24′ di Prasnikar – le ragazze boeme dello Slovacko. La sfida decisiva tra Eintracht e Juventus è in programma sabato alle 18.30, chi vince accede ai gironi dell’ultima fase di qualificaziome