Calcio femminile serie C, 2021-2022: quando inizia e come funziona

Calcio femminile serie C 2021-2022, data di inizio, composizione dei gironi e format Campionato. Coppa Italia femminile serie C, date e gironi.

Calcio femminile serie C – Manca ormai poco più di un mese al via del campionato di serie C femminile 2021-2022. Il calcio di inizio, infatti, è ufficialmente fissato per il prossimo 10 ottobre.

Il format del campionato

Quest’anno la serie C femminile si presenta ai nastri di partenza con una significativa variazione del format. I gironi nei quali saranno suddivise le quarantotto squadre partecipanti al torneo saranno infatti non più quattro, come nella passata stagione, ma bensì tre. Ogni girone sarà composto da sedici squadre.

La formazioni vincenti di ciascun girone saliranno direttamente in serie B, mentre retrocederanno in Eccellenza le squadre in ultima e penultima posizione, cui si aggiungeranno le due perdenti dei play-out che verranno disputati tra le compagini classificatesi dall’11esimo al 14esimo posto.

Serie C femminile 2021-2022, i gironi

Ecco, di seguito, la composizione dei gironi in cui sono state divise le quarantotto società partecipanti:

Girone A: Arezzo, Azalee Solbiatese, Città di Pontedera, Caprera, Fiamma Monza, Genoa, Independiente Ivrea, Lucchese, Orobica Calcio Bergamo, Pavia Academy, Perugia, Pinerolo, Pistoiese, Spezia, Real Meda, Ternana

Girone B: Atletico Oristano, Bologna, Brixen Obi, Isera, Jesina, Mittici, Padova, Permac Vittorio Veneto, Portogruaro, Riccione, SPAL, Trento, Triestina, Venezia, Vicenza, Vis Civitanova

Girone C: Aprilia Racing, Apulia Trani, Catania, Chieti, Crotone, E. Coscarello Castrolibero, Fesca Bari, Formello, Independent, Lecce Women, Match Point Matera, Pescara, Res Women, Roma XIV Decimoquarto, Sant’Egidio, Trastevere

Coppa Italia femminile serie C 2021-2022, i gironi

Definita anche la fase a gironi della Coppa Italia femminile serie C, che aprirà le danze domenica prossima 12 settembre inaugurando, di fatto, la nuova stagione 2021-2022.

La quarantotto squadre di serie C sono state divise in sedici gironi, e si affronteranno il 12, il 19 e il 26 settembre con un unico obiettivo: guadagnarsi un posto negli ottavi di finale.

Ecco la composizione dei gironi:

Girone 1: Catania, Crotone, E. Coscarello Castrolibero

Girone 2: Apulia Trani, Fesca Bari, Lecce Women, Match Point Matera

Girone 3: Independent, Sant’Egidio

Girone 4: Chieti, Pescara

Girone 5: Aprilia Racing, Formello, Roma XIV Decimoquarto, Trastevere

Girone 6: Atletico Oristano, Caprera

Girone 7: Perugia, Res Women, Ternana

Girone 8: Jesina, Vis Civitanova

Girone 9: Arezzo, Città di Pontedera, Lucchese, Pistoiese

Girone 10: Bologna, Riccione, SPAL

Girone 11: Mittici, Padova, Permac Vittorio Veneto, Venezia

Girone 12: Portogruaro, Triestina

Girone 13: Brixen Obi, Isera, Trento, Vicenza

Girone 14: Fiamma Monza, Orobica Bergamo, Pavia Academy, Real meda

Girone 15: Azalee Solbiatese, Independiente Ivrea, Pinerolo

Girone 16: Genoa, Spezia

Questo è quanto per ora sul campionato di calcio femminile di serie C 2021 -22, in seguito pubblicheremo il calendario della nuova stagione.

