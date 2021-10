Serie A femminile classifica marcatori 2021 2022

Serie A femminile capocannoniere 2021-22. Ecco la classifica marcatori aggiornata dopo le partite di Serie A Woman.

Classifica marcatori Serie A femminile 2021-2022. Chi sono le giocatrici che hanno segnato più gol nel campionato Serie A Timvision? Vediamolo qui di seguito con la classifica aggiornata in tempo reale, dopo ogni turno del massimo torneo di calcio femminile italiano.

Ecco la lista marcatori delle serie a women, con posizioni, squadra in cui giocano e numero di gol fatti nel campionato in corso.

POSIZIONE GIOCATRICE SQUADRA NUMERO GOL 1ª Valentina Giacinti 6 2ª Karin Lundin 4 3ª Cristiana Girelli 3 4ª Gloria Marinelli 3 5ª Lana Clelland 3 6ª Sofia Cantore 3 7ª Asia Bragonzi 3 8ª Daniela Sabatino 3 9ª Martina Rosucci 2 10ª Barbara Bonansea 2

Come visto in testa alla graduatoria attualmente c’è l’attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti. La punta rossonera è per distacco prima grazie ad un inizio di stagione in cui ha realizzato 6 gol e non sembra intenzionata a fermarsi.

Al secondo posto c’è la calciatrice della Fiorentina women Karin Lundin. Mentre è solo terza per ora Cristiana Girelli, che nel campionato di Serie A 2021-22 ha realizzato 3 gol fino ad ora. L’attaccante dalla Juve femminile attualmente è stata meno prolifica del solito, ma attenzione perché da un momento all’altro potrebbe scalare la classifica, come già accaduto in passato.

Lo stesso numero di reti è stato realizzato dalle due giocatrici del Sassuolo Calcio femminile, ovvero Lana Clelland e Sofia Cantore. Sempre a quota 3 troviamo pure Gloria Marinelli dell’Inter femminile, Asia Bragonzi dell’Empoli e Daniela Sabatino della Fiorentina. Chiudono la top ten dei marcatori, due giocatrici della Juventus: Martina Rosucci e Barbara Bonansea con 2 reti.

Abbiamo visto la classifica cannonieri aggiornata del campionato di Serie A femminile 2021-22. Questa speciale graduatoria lo scorso anno è stata vinta da Cristiana Girelli, l’attaccante simbolo della Juve e della nazionale di calcio italiana femminile.

Quest’anno però la concorrenza per vincere il titolo appare più agguerrita, con la punta rossonera Valentina Giacinti su tutte. Ma attenzione a non sottovalutare anche le altre giocatrici presenti in classifica, che hanno già dimostrato di sapere molto bene come si fa gol.

Per sapere chi riuscirà a realizzare più reti e a vincere la classifica dei cannonieri 2021-22 non ci resta che attendere lo svolgimento delle prossime partite di campionato. Da qui al termine della stagione, prevista a maggio 2022, la graduatoria cambierà di continuo, un po’ come avviene per la classifica di Serie A women.

