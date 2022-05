Coppa Italia Femminile, dove si gioca la finale Juventus-Roma

Coppa Italia Femminile 2021/2022, chi la vince, quando si gioca, dove vedere la partita, come si comprano i biglietti

La Coppa Italia Femminile 2021/2022 è ormai arrivata all’atto conclusivo. Juventus e Roma si affronteranno nella finalissima, programmata per domenica 22 maggio con fischio d’inizio alle 14.15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, con la Roma che cercherà di difendere il trofeo conquistato anche nel 2021.

Dove vedere la finale di Coppa Italia Femminile gratis

Juventus-Roma, finale di Coppa Italia Femminile, sarà trasmessa in diretta in chiaro, e quindi gratis, da La7 che pertanto darà la grossa opportunità al movimento di farsi ulteriormente conoscere. Oltre all’emittente, il match sarà visibile anche su TimVision, piattaforma che consente la visione in streaming agli abbonati.

Dove comprare i biglietti per la finale di Coppa Italia Femminile

I tagliandi per la finale di Coppa Italia Juventus Women-Roma si possono acquistare presso i punti vendita Vivaticket o sul sito figc.vivaticket.it. Ogni utente potrà richiedere un massimo di quattro biglietti, mentre i diversamente abili possono fare richiesta di accredito inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Quanto costano i biglietti per la finale di Coppa Italia Femminile

Per favorire l’afflusso di gente e quindi cercare di ammirare lo stadio di Ferrara esaurito in ogni ordine di posto, il costo per assistere alla finale di Coppa Italia Femminile fra Juventus e Roma è molto popolare.

Infatti il tagliando intero costa solamente 7 euro (5 euro + diritti di prevendita), mentre gli Under 14 possono assistere al match acquistando il biglietto ridotto al costo solamente di 2 euro.

Tabellone Coppa Italia femminile e risultati

Le due finaliste sono arrivare alla finalissima dopo un cammino iniziato con la fase a gironi. Ecco il percorso effettuato da Juventus e Roma a partire dai quarti di finale e che hanno permesso alle due squadre di giungere all’atto conclusivo.

Risultati quarti di finale Coppa Italia:

Risultati semifinali di andata Coppa Italia:

