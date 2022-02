Juventus femminile-Inter. A che ora si gioca la partita di Coppa Italia e dove vederla

Juventus femminile vs Inter, partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022. Dove si gioca, biglietti e probabili formazioni. Orario e diretta streaming.

Juventus-Inter femminile. Il ritorno del derby d’Italia fra bianconere e nerazzurre è in calendario domenica 13 febbraio. La partita è valida per i quarti di finale di Coppa Italia femminile e assegnerà alla vincente un posto per le semifinali. Ricordiamo che all’andata finì in parità (1-1).

Vediamo allora quali sono le ultime notizie sulla partita fra Juve women e Inter: a che ora giocano, quali potrebbero essere le formazioni e dove vederla in diretta.

Quando gioca la Juve donne contro l’Inter

La partita fra Juventus femminile e Inter si gioca domenica 13 febbraio alle ore 14:30. Il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia si disputa presso lo “Juventus Training Center” di Vinovo (Torino).

Si tratta dell’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe della Juve donne. Anche se in alcuni casi (soprattutto durante la Champions League femminile) la squadra bianconera ha giocato i suoi incontri all’Allianz Stadium.

Biglietti Juventus-Inter Coppa Italia femminile

I tagliandi della partita fra Juve e Inter, saranno disponibili sull’Official Ticket Shop Juventus. Si potranno quindi acquistare online.

Ricordiamo che attualmente è obbligatorio avere il green pass rafforzato (che si ottiene con la vaccinazione) per partecipare agli eventi sportivi. Inoltre, come previsto dal decreto del governo attualmente la capienza massima degli impianti è pari al 50% del totale.

Juventus femminile Inter, ultime sulle formazioni

Per quanto riguarda l’Inter femminile il capitano Lisa Alborghetti, ai microfoni di Inter Tv ha dichiarato di credere nella qualificazione: “all’andata è stata una bellissima partita: la prestazione è stata ottima e dovremo ripeterla sicuramente domenica“. Borghetti sarà sicuramente una delle titolari della formazione schierata dall’allenatrice (ex Juve) Rita Guarino, così come Tatiana Bonetti.

Per la Juventus donne invece, mister Montemurro potrà contare su Cristiana Girelli in attacco, potendo così formare la collaudata coppia con Barbara Bonansea. Le giocatrici si sono allenate al meglio per preparate questo incontro decisivo per il passaggio del turno in coppa, come riporta il sito ufficiale della Juventus.

Vedi anche: Juventus femminile giocatrici 2022

Dove vedere Juventus femminile-Inter

La partita di Coppa Italia fra Juventus women e Inter, sarà trasmessa domenica 13 febbraio alle ore 14:30 in diretta streaming su TimVision per gli abbonati. Sarà possibile vedere la partita anche su Dazn. Ma anche sui rispettivi canali tematici, ossia Juventus Tv e Inter Tv.

Come visto ci sono tutte le condizioni per assistere ad una partita spettacolare, visto che si tratta di una gara ad eliminazione diretta. Solo una fra Juve femminile e Inter infatti potrà ottenere la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Ancora poco e sapremo quale delle due squadre ce la farà.

