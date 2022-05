Coppa Italia Femminile, Juventus-Roma. Quanto vale. Finale gratis in Tv

Coppa Italia Femminile 2021/2022, Juventus Roma, cosa vale, a che ora si gioca e dove vedere la partita. Formazioni.

Anche per quanto concerne la Coppa Italia Femminile 2021/2022, siamo agli sgoccioli. Domenica 22 maggio, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sapremo chi fra Juventus e Roma alzerà al cielo il trofeo. Le bianconere, dopo Scudetto e Supercoppa Italiana, puntano il “tripletino”, mentre le giallorosse vogliono bissare il successo nella scorsa edizione.

VEDI ANCHE: Coppa Italia Femminile, dove si gioca la finale Juventus-Roma

Chi arbitra la finale di Coppa Italia

Juventus-Roma, finale di Coppa Italia, chiuderà di fatto la stagione sportiva riservata ai club e si giocherà domenica 20 maggio con fischio d’inizio alle 14.15. La direzione della sfida è stata affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno che sarà assistita da Veronica Martinelli di Seregno e Massimiliano Bonomo di Milano, mentre il quarto ufficiale sarà Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

VEDI ANCHE: Coppa Italia femminile, tutto come previsto: Juventus Women in finale

Quanto vale la vittoria della Coppa Italia

In molti si sono posti questo interrogativo: quanto vale la vittoria della Coppa Italia Femminile? In campo maschile sappiamo che il successo nella competizione, oltre che un valore economico, vale la qualificazione all’Europa League, oltre che alla partecipazione della Supercoppa Italiana.

In campo femminile invece, oltre che all’assegnazione del Trofeo, c’è solamente la qualificazione alla Supercoppa Italiana,in quanto il successo finale non assegna alcun posto nelle competizioni europee.

Se però dovesse essere la Juventus Women a conquistare la Coppa Italia, le bianconere sarebbero la prima squadra a vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nella stessa stagione dai tempi del Brescia 2015/2016 , allenato dall’attuale ct della Nazionale donne Milena Bertolini e ricco di giocatrici che domenica si sfideranno su schieramenti opposti.





La capitana dell’epoca Valentina Cernoia sarà infatti sulla sponda bianconera con Boattin, Rosucci, Girelli, Gama, Bonansea e Lenzini, mentre su quella giallorossa ci saranno Linari e Serturini .

VEDI ANCHE: Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Quanti biglietti sono stati venduti per la finale di Coppa Italia e dove vedere la gara

I tagliandi per Juventus-Roma, finale di Coppa Italia, sono ancora disponibili e possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket. Il costo del tagliando intero è di 7 euro, il ridotto per Under 14 è di 2 euro. I diversamente abili possono inviare richiesta d’accredito alla mail [email protected] Ad oggi sono più di tremila i biglietti venduti per l’atto conclusivo della competizione. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro, quindi gratis, su La7

Chi ha vinto la Coppa Italia 2021

La Coppa Italia 2020/2021 è stata vinta dalla AS Roma, che domenica cercherà di conquistare il secondo titolo consecutivo. Nella scorsa edizione, le capitoline ebbero la meglio sul Milan dopo i calci di rigore in quanto il risultato era ancora bloccato sullo 0-0 dopo la disputa dei tempi supplementari.

VEDI ANCHE: Calcio femminile: come cambiano gli stipendi delle giocatrici

Coppa Italia 2021/2022, Juventus-Roma, le formazioni

Per Juventus-Roma, entrambi gli allenatori possono contare sulle proprie rose a pieno regime. Montemurro, che è un tecnico che ogni tanto ama variare la disposizione in campo delle proprie giocatrici, potrebbe optare per un 4-3-3 con Bonansea, Girelli e Cernoia, ma con quest’ultima che potrebbe essere schierata anche in posizione più arretrata. La Roma invece potrebbe proporre un 3-4-1-2, con l’unico ballottaggio fra Paloma Lazaro e Pirone in attacco.

Juventus (4-3-3): Peyraud; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Rosucci, Junge-Pedersen; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Montemurro.

Roma (3-4-1-2): Lind; Bartoli, Linari, Di Guglielmo; Soffia, Giugliano, Greggi, Serturini; Andressa; Haug, Pirone. All. Spugna.