Sampdoria vs Milan femminile. La partita di oggi, a che ora si gioca e dove vederla

Sampdoria-Milan femminile. Partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia 2022. Quando si gioca, dove vederla in Tv e probabili formazioni.

Sampdoria Milan femminile, una partita di sicuro interessa quella che si gioca oggi domenica 30 gennaio alle ore 12:30. Si tratta della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, con il ritorno in programma fra due settimane. Chi vince nel doppio confronto supera il turno e si qualifica alle semi finali del torneo.

Ecco allora quali sono le ultime sulla partita fra Sampdoria e Milan women: dove si gioca, come vederla in streaming e le news sulle due formazioni.

Sampdoria-Milan dove vedere la Coppa Italia femminile

La partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia femminile fra Sampdoria e Milan verrà trasmessa in diretta streaming su TimVision alle ore 12:30 di domenica 30 gennaio.

Quindi per seguire questo evento bisognerà essere abbonati alla piattaforma a pagamento. Ricordiamo che TimVision è fruibile tramite pc, smartphone, tablet e Smart Tv. Inncontro inoltre visibile sul canale tematico Milan Tv.

Sampdoria vs Milan dove si gioca

Oltre che in streaming, i tifosi potranno seguire la partita dal vivo allo stadio Riccardo Garrone di Bogliasco. Si tratta del campo dove la squadra genovese gioca le partite di casa anche in campionato.

Curiosamente l’incontro è una replica dell’ultima partita disputata in Serie A femminile, domenica 23 gennaio 2022. In questo caso però era stata la squadra rossonera a giocare in casa e a vincere nettamente la partita con il risultato di 4-0. Staremo a vedere se questa volta le cose andranno diversamente o meno.

Sampdoria women ultime sulla formazione

Per questa gara di Coppa Italia, mister Cincotta vuole riscattare la sconfitta subita contro la squadra milanese in campionato. Per farlo dovrebbe affidarsi a Stefania Tarenzi in attacco, una delle giocatrici con più gol realizzati nella Sampdoria femminile.

A supporto dell’attaccante italiana, dovrebbe esserci Martinez, stando alle ultime notizie sulla squadra blucerchiata.

Milan femminile novità formazione Coppa Italia

Dall’altra parte, l’allenatore della squadra rossonera Maurizio Ganz, potrebbe confermare la coppia d’attacco formata da Piemonte e Thomas. Nella precedente sfida con la Sampdoria, vinta per 4-0 dal Milan, entrambe le giocatrici sono andate a segno (Thomas con una doppietta e Piemonte con un gol).

Per questo l’allenatore rossonero potrebbe affidarsi ancora a loro per vincere questa partita, salvo novità dell’ultima ora.

Sampdoria-Milan femminile probabili formazioni

In base a quanto detto fino ad ora, queste le probabili formazioni con cui le due squadre potrebbero scendere in campo:

Sampdoria : Tampieri; Auvinen, Spinelli, Pisani, Novellino, Fallico, Wagner, Seghir, Giordano, Martinez, Tarenzi.

: Tampieri; Auvinen, Spinelli, Pisani, Novellino, Fallico, Wagner, Seghir, Giordano, Martinez, Tarenzi. Milan: Giuliani, Codina, Fusetti, Agard, Guagni, Grimshaw, Adami, Tucceri, Bergamaschi, Piemonte, Thomas.

Abbiamo visto a che ora si gioca e dove guardare Sampdoria femminile contro Milan, partita di andata nei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022. Non ci resta che attendere per sapere chi fra le due squadre riuscirà a vincere questo incontro e a passare il turno.

