Inter-Juventus femminile. A che ora si gioca e dove vederla in streaming

Inter Juventus femminile, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dove e quando si gioca, biglietti, ultime sulle formazioni e diretta streaming.

Inter vs Juventus. Il derby d’Italia al femminile rappresenta il big match dei quarti di finale di Coppa Italia women, in programma domenica 30 gennaio 2022. Si tratta della partita di andata, con il ritorno che si giocherà invece due settimane dopo. Ci aspetta quindi un match bellissimo fra la squadra nerazzurra e quella bianconera, anche se non ancora decisiva per il passaggio del turno.

Vediamo allora cosa aspettarsi da questa partita: a che ora si gioca, dove, novità sulle formazioni e dove guardarla.

Vedi anche: Coppa Italia femminile 2021-2022 calendario partite

Quando gioca la Juve donne contro l’Inter

La partita di Coppa Italia femminile fra Inter e Juventus si gioca domenica 30 gennaio alle ore 14:30. L’incontro si disputerà allo stadio Mario Rigamonti-Ceppi di Lecco, come annunciato dal Calcio Lecco 1912.

Quindi non si tratta dell’impianto che ospita di solito le partite casalinghe dell’Inter woman in Serie A (ovvero il Centro Sportivo Giacinto Facchetti), di uno stadio capace di ospitare un maggior numero di tifosi. Per questo evento è prevista la capienza del 50% di pubblico rispetto al totale.

Biglietti Inter-Juventus coppa Italia femminile

I biglietti per la partita si possono acquistare presso le biglietterie dello stadio Mario Rigamonti-Ceppi di Lecco. Il costo del ticket per la partita fra Inter femminile e Juventus, varia in base a settore e alle eventuali riduzioni. In ogni caso il prezzo del biglietto è compreso fra 10 e 20 euro.

Insomma, la sede scelta per questo incontro permetterà di avere una significativa presenza di pubblico, cosa che renderà l’evento ancora più interessante. Quindi i tifosi delle due squadre potranno seguire la gara live allo stadio.

Inter women-Juve, ultime news sulle formazioni

Vediamo allora come arrivano le due formazioni a questo appuntamento di coppa. L’Inter femminile è arrivata ai quarti dopo aver vinto il girone D con Pro Sesto e San Marino Academy. Fra le giocatrici allenate da coach Rita Guarino, occhi puntati su Ajara Nchout, la calciatrice nerazzurra che ha segnato nell’ultima partita di campionato giocata fra le due squadre e vinta dalla Juve 2-1.

Di contro la Juventus women, ai quarti dopo aver vinto il girone con Pink Bari e Roma CF, vuole superare anche questo turno. In campionato le ragazze allenate da Montemurro sono però reduci da un pareggio inatteso (2-2 contro la Fiorentina), quindi non sembrano al massimo dello forma attualmente. Quasi certamente non sarà della partita Cristiana Girelli positiva al covid, mentre ci sarà Valentina Cernoia, che continua a realizzare gol e assist in maglia bianconera.

Vedi anche: Juventus femminile giocatrici 2022

Dove vedere Inter Juventus femminile

Chi non potrà andare allo stadio, può comunque vedere partita di Coppa Italia fra Inter e Juve, domenica 30 gennaio alle 14:30 in diretta streaming su TimVision. Quindi la gara sarà visibile agli abbonati a questa piattaforma, sia tramite pc che mediante app, su cellulare o smart Tv.

Non ci resta che augurarvi un buon divertimento, visto che la partita fra Inter e Juventus femminile di domenica promette scintille e il risultato non è affatto scontato.

Vedi anche: