In un mondo estremamente frenetico che crea in modo molto veloce i suoi miti per poi distruggerli con altrettanta rapidità, la storia di David Beckham e Victoria rappresenta qualcosa di davvero unico nel suo genere.

Quando la loro storia d’amore nacque molti la presentarono come una trovata di marketing destinata a sciogliersi nello spazio di poco tempo. E invece…

David Beckham e Victoria Adams oggi

…e invece, venticinque anni e quattro figli più tardi, Victoria e David sono sopravvissuti a ogni genere di prova cui la vita li ha messi davanti. La carriera, sportiva di lui e artistica di lei, le amicizie influenti, i guadagni (immensi). Passando per un paio di rivoluzioni epocali: la più clamorosa delle quali fu la decisione di David di trasferirsi a tempo pieno negli Stati Uniti dove al momento è il manager di una delle squadre di calcio calcio più importanti del campionato americano, a Miami.

A condire ogni loro vicenda personale e familiare voci e quintali di inchiostro che ipotizzavano tradimenti, allontanamenti, furiose liti per il patrimonio di entrambi. Da una parte, nonostante siano ormai passati decenni dalla nascita della loro storia d’amore, Victoria e David continuano a far discutere e ad animare la scena del trash e del gossip che, senza mezzi termini, quando non trova la notizia, se le inventa.

La loro ultima immagine insieme è tenerissima: David che si fa riprendere dal telefonino di un amico mentre festeggia il suo 49esimo compleanno davanti alla moglie. Che come regalo ha riunito per un breve spettacolo familiare le Spice Girls che gli hanno dedicato la sua canzone preferita, Stop.

Stop… il significato della canzone

Non molti sanno che Stop, pubblicata nel 1997 terzo singolo del secondo album delle Spice Girls sarebbe stata ispirata proprio dalla storia di Victoria e David. Scritta da Andy Watkins e Paul Wilson la canzone aveva bisogno di un testo. Geri Halliwell e Victoria erano grandi amiche e proprio a Ginger la cantante aveva confidato le sue aspettative intorno a questa storia così strana. Lui, un calciatore di fama mondiale, fan delle Spice Girls che la corteggia in modo estremamente galante. Lei, molto diffidente, reduce da due storie terribili e infelici che l’avevano spinta verso problemi di carattere alimentari molto seri. Fidarsi o meno?

Geri, canticchiando durante una sosta delle lavorazioni del film Spice World le dà un suggerimento: “Digli come ti senti, digli di non andare di fretta, e di fare con calma”… ed ecco il ritornello: “Smettila adesso, grazie mille ho bisogno di qualcuno con un tocco umano. Ehi tu, sempre di corsa, devo rallentare, tesoro, devo divertirmi un po’… ”

La canzone poi viene completata in un secondo momento con altri elementi che porteranno parecchie discussioni. Riferimenti a quello che di lì a poco diventerà il loro ex manager (Simon Fuller) e all’eterna battaglia tra la fama e l’incapacità di gestire una vita privata che stava accompagnandole all’autodistruzione.

Stop, corredata da un bel video e da un balletto che è virale ancora oggi a distanza di 27 anni dalla sua pubblicazione, è considerato uno dei successi più freschi e autoironici della band. E la leggenda racconta che David, in cuffia prima delle sue partite più attese, ascoltasse non i Metallica, e nemmeno gli Oasis, dei quali era grande amico. Ma Stop, in loop…

David Beckham e Victoria una vita in evidenza

Protagonisti di un mondo in cui sport, moda e celebrità si intersecano, poche coppie hanno lasciato un segno indelebile come David e Victoria Beckham. Il loro viaggio da superstar provenienti da settori diversi ma strettamente connessi a icone globali ha affascinato il pubblico per quasi tre decenni, trascendendo i confini dei rispettivi campi e ridefinendo cosa significa essere una coppia di potere nell’era moderna.

David Beckham, il prodigio del calcio inglese la cui illustre carriera ha attraversato i migliori club come Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG e LA Galaxy, e Victoria Adams, la pop sensation diventata stilista e manager di se stessa, si sono incrociati per la prima volta nel 1996. Sono entrambi al culmine della loro popolarità: lui va a vedere il concerto delle Spice Girls e chiede a un amico che organizzava lo show di poterle conoscere. I due si erano già incrociati a un incontro di beneficienza. E avevano chiacchierato.

Due mesi dopo Victoria lo invita a presenziare a una sessione fotografica in cui le Spice Girls avrebbero dovuto promuovere le attività della federazione femminile di calcio inglese. Victoria si presenta con una maglia ufficiale del Manchester United. Lui le insegna lo stop and go. Stop di sinistro e calcio di destro. Victoria si applica e tra una risata e l’altra la sera stessa vengono fotografati a cena. Non si lasceranno mai più…

Posh and Becks

Fin dall’inizio, i Beckham hanno catturato l’immaginazione del pubblico con il loro carisma magnetico, lo stile impeccabile e l’incrollabile devozione reciproca. Soprannominati “Posh and Becks” dalla stampa, divennero l’emblema del glamour e della raffinatezza, protagonisti di copertine patinate e riviste, dominando i titoli dei giornali ovunque andassero. Le donne la invidiano; e la imitano. Per look e scelte di stile. Ma gli uomini invidiano lui, persino gli avversari sportivi che hanno sempre ammesso quanto David Beckham – indipendentemente dalla sua grande solidità di sportivo – avesse un carisma ineguagliabile.

In coppia ma anche singolarmente sono stati sempre inattaccabili. Eleganti ma disinvolti, ricercati ma informali. Capaci di trasformare in comunicazione positiva qualsiasi opportunità. Una delle notizie più cliccate del 2008 fu quella in cui Beckham, allontanando il servizio d’ordine, decise di restare fuori da un ristorante per fare foto con qualsiasi tifoso glielo chiedesse. La moglie, vedendo che non entrava, uscì anche lei. E si prestò a sua volta per quasi un’ora a scatti e foto.

Ma la loro influenza si estendeva ben oltre l’ambito dello sport e dell’intrattenimento. Insieme, David e Victoria sono diventati trend setter, plasmando le tendenze della moda, della bellezza e dello stile di vita con il loro gusto impeccabile e la loro eleganza disinvolta. Sia che partecipassero a eventi sul tappeto rosso o tifassero a bordo campo durante le partite di calcio, i Beckham emanano un’aura di naturale disinvoltura che risuonava tra i fan di tutto il mondo.

Lo scorso anno non è sfuggita l’immagine di un Beckham austero e riflessivo davanti al feretro di Elisabetta II. Il calciatore, convinto sostenitore della monarchia, aveva aspettato insieme a tutti gli altri sudditi per ore per rendere il suo omaggio. Nessuna scorciatoia per lui. Elegantissimo e in nero. Per saluto un modesto e deferente inchino…

Il patrimonio di David e Victoria Beckham

Considerata la voce più silenziosa delle Spice Girls, forse anche quella meno dotata da un punto di vista vocale, Victoria Adams ha fatto più soldi di tutte le sue colleghe messe assieme. E non con la musica. Un solo disco dopo le Spice, non indimenticabile. In compenso Victoria ha prodotto e distribuito profumi, costumi da bagno, vestiti e accessori. Una delle sue imprese di maggior successo è il design di lampade soprammobili per la profumazione degli ambienti.

David, una volta conclusa la sua attività di sportivo professionista, ha messo a frutto conoscenze, esperienze e relazioni. Oggi David Beckham è proprietario e massimo dirigente dell’Inter Miami CF. Un investimento che nel 2014, un anno dopo il suo addio al calcio, gli è costato 25 milioni di dollari. Oggi la squadra tra proprietà personali, immobiliari e intellettuali, dopo il suo ingresso in MLS, vale quasi un miliardo.

Il destro più potente e preciso del calcio moderno, ha investito con intelligenza i suoi immensi guadagni e al momento è testimonial di numerosi marchi di abbigliamento. Nel frattempo, i Beckham hanno sfruttato il loro potere da superstar per sostenere numerose cause di beneficenza, prestando la loro voce a iniziative di giustizia sociale. Dall’UNICEF, del quale sono testimonial entrambi, alla Elton John AIDS Foundation.

Una vita di lusso

La loro vita si divide tra Miami e Los Angeles, dove hanno allestito una splendida villa a Hollywood, Londra e Alderley Ridge, dove hanno acquistato un Cottage da sogno che hanno ri-arredato dopo la nascita di ognuno dei loro figli: “Qui mi vedo invecchiato in lunghe riunioni di famiglia con i miei nipoti” disse una volta David Beckham di questa splendida casa oggi vale circa 10 milioni di sterline e che è stata soprannominata Beckingham Palace.

In ogni città dove ha vissuto e giocato Beckham ha comprato almeno un appartamento. Anche a Milano, dove vissuto per alcune stagioni la maglia rossonera. Ma il posto dove ha investito in assoluto più soldi, a parte Miami, è Dubai dove ha acquistato personalmente numerosi lotti di terreno per la costruzione di centri commerciali e residence. Tra le sue proprietà un attico del valore di quasi dieci milioni di dollari nell’iconico grattacielo Burj Khalifa.

La loro casa di Miami, tre campi da tennis, un calcio da calcio regolamentare, tre palestre una grande spa e un garage gigantesco per la grande passione di David – le moto – vale quasi 25 milioni di dollari.

A oggi, proprietà immobiliari escluse, il patrimonio di David Beckham si aggira intorno 300 milioni di dollari, lo scorso anno ha dichiarato introiti personali per 37 milioni di sterline. La metà di quanto dichiara la moglie, patrimonio personale di oltre mezzo miliardo di dollari con una dichiarazione dei redditi da circa 70 milioni di dollari.

La coppia che doveva scoppiare ha davvero conquistato tutti, da un punto di vista personale e di immagine ed è a oggi uno dei simboli più radicati e inattaccabili della solidità di un matrimonio a dispetto della popolarità dei suoi protagonisti.