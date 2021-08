Messi stipendio Psg. Quanto guadagna la pulce al Paris Saint Germain

Lionel Messi dice addio al Barcellona e si accasa al Psg. Ecco la cifra da capogiro che la pulce argentina guadagnerà in Francia.

Lionel Messi lascia il Barcellona e si trasferisce in Francia. Dopo gli arrivi di Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Danilo Pereira e Sergio Ramos, il Psg mette la ciliegina sulla torta del suo calciomercato faraonico e regala a Pochettino il colpo più clamoroso della storia del calcio.

Lo stipendio monstre di Messi al Psg

Il capitano, la bandiera, il simbolo di un calcio unico e inimitabile, abdica e si accasa al Psg. A Parigi, il fuoriclasse argentino, nato a Rosario il 24 giugno 1987, firmerà un contratto monstre. Si parla di un probabile accordo biennale da circa 40 milioni di euro lordi a stagione.

Ben nove milioni di euro in più rispetto a quanto percepisce l’eterno rivale, Cristiano Ronaldo alla Juventus. Cinque in più rispetto all’accordo che Messi non ha potuto firmare per continuare a giocare con il Barcellona.

I motivi dell’addio di Messi al Barcellona

Sì, perché Messi e il Barcellona, un accordo per il rinnovo lo avevano anche trovato, con tanto di ingaggio dimezzato. A impedire la stretta di mano sono stati “ostacoli economici e strutturali”, derivati dalla regolamentazione dei contratti di lavoro del campionato spagnolo.

Insomma, il sei volte pallone d’oro e il Barça avrebbero volentieri proseguito insieme, ma non è stato possibile. Il 5 agosto 2021 segna così la fine di un’era ed entra tristemente nella storia azulgrana, come il giorno dell’addio al calciatore più forte degli ultimi tempi.

Quanto ha guadagnato Messi al Barcellona

Arrivato giovanissimo, in 21 anni al Camp Nou, Messi è cresciuto, diventando un uomo e il calciatore più vincente del club. Ventuno anni costellati da una mezza infinità di vittorie e record su record frantumati.

Durante il suo “regno” azulgrana, Messi ha guadagnato qualcosa come oltre 800 milioni di euro. Basti pensare che l’ultimo contratto firmato da Leo nel 2017 e scaduto nel 2021 gli è fruttato circa 550 milioni, bonus e premi esclusi.

Il Psg accoglie Leo Messi per vincere tutto



A Parigi, Messi guadagnerà circa 4 milioni in più dell’amico ex compagno di squadra, Neymar (36 mln a stagione), e più del doppio di Kylian Mbappé, fermo a 18 mln.

Provando a mettere per un attimo da parte i soldi, con la pulce, il Paris Saint Germain del prossimo anno si candida a essere uno dei dream team più incredibili di sempre. Riuscirà a confermare sul campo il suo apparente strapotere? Per fortuna, nonostante tutto, il calcio può ancora godere del beneficio del dubbio. E, di questi tempi, non è poco.

VEDI ANCHE: QUANTO GUADAGNA CRISTIANO RONALDO ANNO MESE GIORNO SECONDO