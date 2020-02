Mauro Icardi ha una vita privata movimentata e uno stipendio che gli consente di mantenere una famiglia allargata, ma quanto guadagna tra calcio e sponsor? Ecco il patrimonio di Icardi.

Mauro Icardi, l’attaccante di nazionalità argentina, a 27 anni è uno dei calciatori più efficaci nel suo ruolo, per questo vanta uno stipendio molto elevato.

Scopriamo allora, in questo articolo, a quanto ammontano il suo guadagno e il suo patrimonio complessivo, per poi fare qualche cenno sulla sua vita privata.

Mauro Icardi, il calciatore del PSG, ma di proprietà dell’Inter

Icardi oggi gioca con il club francese del Paris Saint Germain, che lo ha acquistato nell’estate 2019 in prestito dall’Inter. La formula di questo trasferimento prevede la possibilità di riscatto e acquisto definitivo da parte dei transalpini, per una cifra di 70 milioni di euro.

Per questo a fine stagione, quindi a luglio, potrebbe tornare ad essere un calciatore nerazzurro, qualora i francesi non dovessero riscattarlo. Il rapporto con l’Inter e i suoi tifosi non è però dei migliori, viste le richieste di aumento di ingaggio avanzate in passato dalla moglie e procuratrice Wanda Nara.

Vedremo come evolveranno le cose, ma già adesso Icardi guadagna un bel po’ di quattrini, vediamo quanti nel paragrafo che segue.

Mauro Icardi quanto guadagna: stipendio

Nella stagione sportiva 2019-2020 Mauro Icardi percepisce uno stipendio di 5,7 milioni di euro netti al Paris Saint Germain.

Il trasferimento dall’Inter gli ha permesso di migliorare il suo ingaggio annuo. Infatti, durante l’annata precedente presso il club milanese, Icardi percepiva uno stipendio netto di 4,5 milioni di euro. Nonostante l’argentino avesse avuto con la società nerazzurra dei problemi, che lo hanno portato ad essere messo fuori rosa, è riuscito a strappare un contratto ancor più ricco al PSG.

Insomma, oltre ad essere un bravo calciatore, capace di segnare molti gol, ad Icardi non manca di certo la buona sorte.

Mauro Icardi: il suo enorme patrimonio

Abbiamo detto dello stipendio percepito da Icardi, ma il suo patrimonio è ben più ampio di quella cifra. Infatti comprende contratti di sponsorizzazione e un parco macchine e case, da fare invidia a molti.

Partiamo dagli sponsor, dove spicca il noto marchio di abbigliamento sportivo Nike, che ha legato il suo nome a quello dell’argentino per molti anni. Per questa sponsorizzazione Icardi riceve diversi milioni di euro che vanno ad arricchire il suo patrimonio.

Oltre alla Nike Icardi può vantare diverse collaborazioni che in questi anni lo hanno visto coinvolto. Come ad esempio Pepsi, Rolex, EA Sports, Philipp Plein, LENITA & XTG e altri ancora.

Come se ciò non bastasse il giocatore ex Inter possiede anche diverse case a auto di grande valore. A partire da una villa da 5 milioni di euro a Milano, passando per la casa sul Lago di Como, fino ad arrivare a quella di Parigi.

Il garage è poi colmo di macchine da sogno: una Range Rover Sport, una Mercedes Classe G, una Bentley Bentayga, un Hummer H2 personalizzato, una Rolls Royce Ghost e una Lamorghini Huracan Spyder. Insomma, una collezione da niente, di cui diciamo per ora la moglie e i figli si possono accontentare.

Mauro Icardi vita privata

Mauro Icardi fuori dal campo è noto per il rapporto con la moglie Wanda Nara, modella argentina ed oggi uno dei volti noti della tv italiana, sposata nel 2014.

Il loro rapporto nasce fra le polemiche, infatti la donna era prima sposata con Maxi Lopez, un altro calciatore di cui Icardi era stato compagno ai tempi della Sampdoria. Da questa relazione erano nati 3 figli, che ora vivono insieme a Wanda e Mauro. Ma la loro famiglia è completata dalla loro primogenita Francesca (nata nel 2015) e da Isabella, la loro secondo figlia nata nel 2016.

Insomma Mauro e Wanda oggi hanno una famiglia allargata, ma continuano ad essere spesso al centro di discussioni. Questo perché lei cura gli interessi del marito come procuratrice e non manca di proporre sempre nuove trovate nelle sue apparizioni in tv.





E’ davvero tutto per quanto riguarda stipendio, patrimonio e vita privata di Mauro Icardi, tutte cose decisamente movimentate.

