Juve, quando gioca la Juventus. Date partite serie A

Quando gioca la Juve? Dopo l’addio allo scudetto, ecco le date e il calendario delle prossime partite di campionato.

Quando gioca la Juve? Ecco le prossime partite e il calendario 2021/2022. Il nuovo campionato di Serie A sta per iniziare e la Juventus vuole tornare a vincere lo scudetto, dopo il 4° posto ottenuto nell’ultima stagione calcistica. Vedremo se con il ritorno di mister Allegri, la nuova formazione bianconera riuscirà nell’impresa.

Ecco intanto il calendario Juve di ogni singola giornata, con le tutte le partite di campionato.

Date partite Juventus 2021-22 Seria A: ecco quando gioca

La Serie A 2021-22 inizierà il 22 agosto, con la Juventus che affronterà l’Udinese e a seguire tutte le altre squadre, in base al nuovo calendario. Ecco le date delle prossime gare della Juve.

Calendario Juve 2021-22

Agosto Udinese-Juventus domenica 22 agosto Juventus-Empoli domenica 29 agosto Settembre Napoli-Juventus domenica 12 settembre Juventus-Milan domenica 19 settembre Spezia-Juventus mercoledì 22 settembre Juventus-Sampdoria domenica 26 settembre

Con queste informazioni a disposizione, se siete simpatizzanti della squadra bianconera, potrete organizzarvi per seguire ogni singola partita in Tv o streaming.

Il nuovo calendario degli incontri del campionato di Serie A, stabilito dalla Lega calcio, prevede 5 turni infrasettimanali distribuiti durante l’anno. La fine del torneo è prevista per il 22 maggio 2022. I bianconeri, dopo l’ultima stagione fra alti e bassi mirano alla vittoria del 37° scudetto. Per sapere se ci riusciranno non ci resta che seguire le prossime partite in calendario.

Juventus: partite con i tifosi o a porte chiuse?



Come accade in tutte le stagioni calcistiche, la Juve disputa metà dei match in calendario in casa, mentre la restante metà in trasferta.

Nella passata stagione, a causa delle restrizioni imposte per contrastare l’emergenza covid, le partite si sono giocate a porte chiuse, ossia senza pubblico sugli spalti. Nel campionato 2021-22 il pubblico dovrebbe tornare, salvo novità dell’ultima ora, ma non è ancora chiaro se solo in parte o al 100%. Molto dipenderà dall’andamento dei contagi e della campagna vaccinale.

La società bianconera spera che la tifoseria torni presto a ripopolare gli spalti dell’Allianz Stadium, anche per un discorso legato alle entrate. Magari con la possibilità di consentire l’accesso a chi possiede il green pass.

Il calore dei tifosi è importante per la squadra, che forse anche a causa di questa assenza non ha dato il massimo nell’ultimo anno. In ogni caso i bianconeri non dovranno farsi condizionare da questi aspetti, visto che i risultati ottenuti già nelle prime partite saranno decisivi per provare a vincere la Serie A 2021-22.

Juventus, notizie aggiornate: CR7 punta nuovi record

Aldilà del calendario, salvo novità dal calciomercato Juve, anche per il campionato di serie A 2021-22 la vecchia signora dovrebbe poter contare sul fenomeno Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse di Madeira rappresenta ancora l’uomo in più dei bianconeri.

A conferma di questo ha già centrato nuovi record, agganciando quota 783 gol in carriera, tra campionato, Champions League, coppe e nazionale. Il portoghese è pronto ad incrementare il numero dei gol segnati in maglia bianconera e non sembra avere alcuna voglia di fermarsi, nonostante i recenti risultati altalenanti della squadra.

Partite Juventus dove vederle, meglio Dazn o Sky?

Come accade tutti gli anni molte delle partite della Juventus si svolgeranno nell’anticipo del sabato o nel posticipo della domenica sera. Talvolta però anche nel può consueto orario delle 15:00 di domenica pomeriggio o in altre fasce.

Per quanto riguarda la trasmissione delle partite della Juve 2021-22, sarà Dazn a farle vedere tutte. Viceversa Sky possiede i diritti tv di sole 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A.

In altre parole se siete fan accaniti della vecchia signora e non volete perdervi neppure un incontro, allora vi consigliamo di attivare Dazn. Su questa piattaforma streaming infatti ci saranno tutte delle partite della Juve in esclusiva (o co-esclusiva). Se invece vi accontentate di un incontro ogni tanto, allora Sky potrebbe fare al caso vostro.

Ora è davvero tutto su quando gioca la Juventus e le date delle partite, del nuovo campionato di calcio di Serie A.

