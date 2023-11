Elisa, Quando nevica è un brano che parla della magia delle feste. Frasi, testo e significato della ballad scritta con Calcutta e Dardust.

Quando nevica è il nuovo singolo di Elisa in cui risuona la magia del periodo più atteso dell’anno: il Natale. Il tutto accompagnato dalla neve che quando viene giù riempie il cuore, ma poi va via come sempre. Cerchiamo allora di capire meglio cosa significa questo brano, tramite il testo e la spiegazione. Prima però ascolta qui la canzone di Elisa nel video di YouTube.

Quando nevica Elisa, testo della canzone

Il testo del brano è stato scritto insieme al cantante Calcutta e al produttore Dardust. Ecco tutte le strofe che lo compongono.

Sei tu

quel genio che non ha una logica

Sei tu

che arrivi e cambi la dinamica

e mi chiedo perché

siamo sfide per te

tu che hai nove vite come un gatto

in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola il tempo vola

fino a sera e non conta una parola

niente vale più di un’ora

con te

Resta la domenica se si sveglia la citta

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porterai via tu

Sei tu

Che suoni a orecchio anche la fisarmonica

Sei tu con la risata contagiosa e unica

E un divieto cos’è, vale poco per te

Non hai tempo per starli a sentire o seguire

Schiacci l’acceleratore

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E con te

Resta la domenica se si sveglia la citta

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Quando nevica, quando nevica

Resta la domenica se si sveglia la citta

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Perché il singolo di Elisa è natalizio: il significato

Anche se questa canzone non è a tema in modo didascalico, di fatto lo è visto che si parla di un personaggio fantastico che sovverte la realtà. Ovviamente ognuno può assegnare a questa entità l’identità che vuole, ma leggendo attentamente il testo dice che è qualcuno di inafferrabile, che sul più bello prende e ci lascia via stupiti, proprio come farebbe Babbo Natale.

L’altro motivo che ci fa pensare sia un brano a tema è che anticipa l’arrivo di un nuovo doppio disco della cantante donna italiana di Trieste. I colori dei CD? Neanche a dirlo bianco e rosso, mentre il titolo è “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios” e uscirà l’8 dicembre 2023. Inoltre questo brano sarà una delle colonne sonore dei concerti al Mediolanum Forum (15-16 dicembre 2023) chiamate “An intimate Christmas“.

Insomma tutto mira alle festività anche per il periodo in cui è uscito il brano. Senza dimenticare il titolo, in pratica la domanda che tutti noi ci facciamo a ridosso delle feste. Questa la spiegazione che ci siamo dati basandoci sui fatti e le frasi presenti presenti nel testo, che ci portano a dire che Quando nevica è un brano natalizio.

Di certo la voce di Elisa la rende anche una delle ultime canzoni italiane più belle del momento, da ascoltare con piacere per entrare nel clima di festa o per il gusto di ascoltare buona musica.

