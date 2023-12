La ferita è l’inedito estratto dal nuovo album di Renato Zero che si intitola “Autoritratto”. La canzone parla di sentimenti, che sanno far male, e segna il tanto atteso ritorno del cantautore romano nella scena musicale italiana. Ascoltiamola, prima di vedere testo e significato. Per poi passare alla tracklist completa del disco.

Dove sei, coraggio,

dove sei?

Non puoi lasciarmi qui

adesso che la mente vuole arrendersi

Ero io l’inafferrabile

io, l’indomabile guerriero

Ma l’amore è come fotterti, lo sai.

E sì, adesso eccomi qui

io, che lacrime non ho

se poi servisse piangere

non potrei inginocchiarmi ancora

io no,

che salvarsi è davvero molto dura,

credimi

Chiedi a chi non ha più una bandiera,

una fede,

chiedi a chi ha perso tutto e non sorride più

Chiedi a chi ti ama

e alle spalle ti pugnala.

Lui

Giuro, no

non ci riproverò

io non mi impegnerò

sicuro, un atto forte è perdersi,

io no

Per chi? Buttarsi via, per chi?

Zitti e buoni stare lì

colpevoli di crederci

come puoi nutrire quel dolore?

E poi chiamare amore

un delirante attimo, semmai

Dove sarà finito quell’orgoglio

Rispondi!

L’amore che io voglio

vuole pace intorno a sé

Chiedimi una tregua

deponi l’ascia e arrenditi

Anche se non voglio

è il mio cuore a dire “no”