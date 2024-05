Il titolo del nuovo singolo di Ghali è Paprika. Frasi, testo e significato del brano scritto dal rapper italo tunisino e perché cita la Rai.

Paprika è la canzone estiva 2024 di Ghali che dopo il successo del brano presentato a Sanremo ora torna con un nuovo titolo. Qui cita un episodio accaduto proprio dopo il Festival, quando la Rai secondo lui lo censurò. Lo fa con una frase in rima, all’intero di un brano che però parla d’altro, ossia della complicità con una donna dagli occhi color paprica.

Paprika video nuova canzone di Ghali

In attesa dell’uscita del video ufficiale su YouTube, il cantante ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram un’anticipazione del brano. Potete ascoltare alcune delle sue rime nel video qui di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@ghali)

Testo Paprika di Ghali

Il testo completo del singolo contiene una frase contro la Tv pubblica che fa discutere. Ma ci sono anche riferimenti religiosi, come per esempio il Ramadan, il mese del digiuno islamico per i credenti, che rievoca la prima rivelazione del Corano a Maometto.

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari sul cuore che già sanguina

One shot One shot

No more (no no)

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Ho gli occhi rossi come paprika

Baby ora no dopo il Ramadan

Ora non ce l’ho

A casa ce l’ho Vieni e te lo do

I Got What You Want

Puoi dirmi quello che vuoi

Non farò come la RAI

Vedi anche: Frasi e canzoni rap d’amore

Paprika di Ghali, cosa significa davvero

E’ un brano che parla di una ragazza, con gli occhi rossi così come il protagonista della storia. Con cui si può parlare di tutto liberamente, a differenza di quanto accade in Rai dove l’artista a suo dire è stato vittima di censura, dopo aver invocato la pace per le guerre nel mondo. Nei versi che abbiamo appena visto il cantante ripete spesso “one shot“, come a dire abbiamo un solo colpo da utilizzare per nascondere le lacrime di entrambi e provare a stare meglio insieme.

A livello musicale questo brano ha tutte le caratteristiche del tormentone estivo rispettando ovviamente lo stile di Ghali. Si tratta infatti di un pezzo elettro rap e pop, dove le rime si incontrano con cori e un ritornello orecchiabile e ballabile. Per questo in radio e su Spotify potrebbe essere presto una hit.

Ghali concerti 2024 in Italia, dove e quando

Nonostante il lancio di questa canzone per l’estate, durante la bella stagione il rapper non sarà in tour nel nostro paese. Tuttavia il calendario con i suoi concerti è ricchissimo durante l’autunno 2024. Quindi se amate le sue canzoni, inclusa Paprika, ecco dove e quando vedere Ghali in concerto nei prossimi mesi:

28 e 29 ottobre a Milano, presso l’Unipol Forum

4 novembre a Firenze, al Nelson Mandela Forum

6 novembre a Roma al Palazzo dello sport

10 novembre a Bologna, presso l’Unipol Arena

12 novembre a Napoli, al Palapartenope

15 novembre a Milano, Unipol Forum

Le altre canzoni di Ghali: