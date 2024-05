Il nuovo singolo di Irama, Galassie, esce poco prima dell’estate, ma non è il classico brano leggero, anzi ha un significato profondo: romantico e malinconico. Contiene inoltre citazioni d’autore e parole che rappresentano una bellissima dichiarazione d’amore a cui aggrapparsi nel momenti difficili. Non ci credi? Ascoltalo qui sotto nel video ufficiale tratto da YouTube.

Sentendo il brano i più attenti avranno notato alcune citazioni al suo interno. La più significativa è quella tratta da La Cura di Franco Battiato quando dice “Ti proteggerò da ogni malinconia“. Stiamo parlando di una delle frasi più famose della storia della musica italiana, perfettamente inserita in questo brano che racconta una storia d’amore e di dolore.

Ma ci sono anche altre frasi nel testo, che conferiscono alla canzone un significato ben preciso e più profondo di quanto possa sembrare al primo ascolto. Di seguito tutti i versi, inclusi il ritornello e subito dopo la spiegazione.

Dove vanno le immagini

Certe stelle quando cadono

Ed esattamente là ti incontrerò

Troverò

È solo un’altra città

Qua non c’è gravità

Ti respirerò libera

Come elettricità

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica

Sentirai coi tuoi occhi

Toccherai con il cuore

Hai mai visto due sogni

Mentre fanno l’amore

Balleranno solo i nostri corpi

Ma tu

Già lo stai facendo

E non ti accorgi

Sospesi nell’aria

Qui non c’è gravità

Ti proteggerò

Da ogni malinconia

Se ti va

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica

Lontano da te,

Da ogni tua follia

Da una malattia che prende

Una parte di te la getterà via

Tu fidati di me

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Con te nemmeno Dio

Ci giudica