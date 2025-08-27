Irama Ex: il duetto con Elodie che parla di cuori spezzati

Irama Ex insieme a Elodie: un duetto pop che racconta l’amore finito. Video, testo e significato del brano.
Ex è il nuovo singolo che unisce due carriere musicali già ricche di successi: Irama, uno dei cantanti italiani più seguiti e Elodie, icona pop contemporanea. Questo duo porta sul tavolo un mix profondo di sensazioni: la sensibilità artistica e riflessiva del cantante di Carrara si sposa con la modernità e la forza espressiva di una delle cantanti donne italiane del momento.
Irama Ex, video della canzone con Elodie
Ecco l’anteprima del video Ex postata sul canale Tik Tok di Irama.
@irama
Come la pioggia prima che scenda @ELODIE
Il videoclip di Ex amplifica la potenza emotiva del brano. Diretto con uno stile minimal ma evocativo, alterna primi piani intensi dei due artisti a inquadrature sospese. Irama ed Elodie non hanno bisogno di interpretare ruoli: bastano le loro espressioni, i loro sguardi, le pause tra le parole per trasmettere tutto il peso di un legame che è stato forte e che ora è solo un ricordo.
Il video gioca sulla semplicità visiva per mettere in risalto ciò che conta davvero: la voce e l’emozione. Nessun artificio, nessuna storia costruita. Solo due persone, due “ex”, che si parlano ancora attraverso la musica.
Ex di Elodie e Irama, il testo
Ecco le frasi più significative del testo di Irama ex con Elodie:
Come la pioggia prima che scenda, prima che scenda
Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora
e il cielo su di te si innamora
Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah ah ah
Su di me, su di te la luna è diversa
Fragile come una promessa
Grandine cade e ci rallenta, ah ah ah
Ex è un dialogo tra due anime che si sono amate profondamente e che ora fanno i conti con ciò che resta. Nel testo si sviluppa una conversazione malinconica: un botta e risposta che scava nelle pieghe della memoria, tra frasi non dette e sentimenti ancora vivi ma impossibili da recuperare.
Altre canzoni di Irama:
Significato del nuovo singolo di Irama
Questo inedito è molto più di una semplice canzone d’amore: è un ritratto lucido e sincero del momento in cui un legame si spezza, ma le emozioni restano. Irama e Elodie non cercano colpevoli né soluzioni, ma raccontano con disarmante verità quella fase in cui si è “ex”, non più insieme ma ancora connessi da qualcosa che fa fatica a svanire.
Il significato ruota intorno a domande non risolte:
- Cosa resta quando l’amore finisce?
- Si può dimenticare davvero chi ci ha segnato dentro?
- Possiamo ancora parlarci, anche se non siamo più noi?
Queste domande restano sospese tra le strofe, mentre le due voci si cercano, si allontanano e si sfiorano ancora una volta, forse per l’ultima. Il brano tocca corde profonde e universali, ed è proprio questa sincerità che lo rende così riconoscibile per chiunque abbia vissuto la fine di una storia importante.
Alice Del Monaco è nata a Roma nel 1991 e vive a Londra ormai da molti anni. Laureata in psicologia è appassionata di scrittura, musica e cinema – con una predilezione per il rock, il rap e il cinema horror – e di questi temi si occupa per Donne sul Web.