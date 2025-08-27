Irama Ex: il duetto con Elodie che parla di cuori spezzati

Irama Ex insieme a Elodie: un duetto pop che racconta l’amore finito. Video, testo e significato del brano.

Ex è il nuovo singolo che unisce due carriere musicali già ricche di successi: Irama, uno dei cantanti italiani più seguiti e Elodie, icona pop contemporanea. Questo duo porta sul tavolo un mix profondo di sensazioni: la sensibilità artistica e riflessiva del cantante di Carrara si sposa con la modernità e la forza espressiva di una delle cantanti donne italiane del momento.

Irama Ex, video della canzone con Elodie

Ecco l’anteprima del video Ex postata sul canale Tik Tok di Irama.

Il videoclip di Ex amplifica la potenza emotiva del brano. Diretto con uno stile minimal ma evocativo, alterna primi piani intensi dei due artisti a inquadrature sospese. Irama ed Elodie non hanno bisogno di interpretare ruoli: bastano le loro espressioni, i loro sguardi, le pause tra le parole per trasmettere tutto il peso di un legame che è stato forte e che ora è solo un ricordo.

Il video gioca sulla semplicità visiva per mettere in risalto ciò che conta davvero: la voce e l’emozione. Nessun artificio, nessuna storia costruita. Solo due persone, due “ex”, che si parlano ancora attraverso la musica.

Ex di Elodie e Irama, il testo

Ecco le frasi più significative del testo di Irama ex con Elodie:

Come la pioggia prima che scenda, prima che scenda Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora e il cielo su di te si innamora Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah ah ah Su di me, su di te la luna è diversa Fragile come una promessa Grandine cade e ci rallenta, ah ah ah

Ex è un dialogo tra due anime che si sono amate profondamente e che ora fanno i conti con ciò che resta. Nel testo si sviluppa una conversazione malinconica: un botta e risposta che scava nelle pieghe della memoria, tra frasi non dette e sentimenti ancora vivi ma impossibili da recuperare.

Significato del nuovo singolo di Irama

Questo inedito è molto più di una semplice canzone d’amore: è un ritratto lucido e sincero del momento in cui un legame si spezza, ma le emozioni restano. Irama e Elodie non cercano colpevoli né soluzioni, ma raccontano con disarmante verità quella fase in cui si è “ex”, non più insieme ma ancora connessi da qualcosa che fa fatica a svanire.

Il significato ruota intorno a domande non risolte:

Cosa resta quando l’ amore finisce ?

? Si può dimenticare davvero chi ci ha segnato dentro?

Possiamo ancora parlarci, anche se non siamo più noi?

Queste domande restano sospese tra le strofe, mentre le due voci si cercano, si allontanano e si sfiorano ancora una volta, forse per l’ultima. Il brano tocca corde profonde e universali, ed è proprio questa sincerità che lo rende così riconoscibile per chiunque abbia vissuto la fine di una storia importante.