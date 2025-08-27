Login
Irama Ex: il duetto con Elodie che parla di cuori spezzati

Irama Ex insieme a Elodie: un duetto pop che racconta l’amore finito. Video, testo e significato del brano.

Ex è il nuovo singolo che unisce due carriere musicali già ricche di successi: Irama, uno dei cantanti italiani più seguiti e Elodie, icona pop contemporanea. Questo duo porta sul tavolo un mix profondo di sensazioni: la sensibilità artistica e riflessiva del cantante di Carrara si sposa con la modernità e la forza espressiva di una delle cantanti donne italiane del momento.

Irama Ex, video della canzone con Elodie

Ecco l’anteprima del video Ex postata sul canale Tik Tok di Irama.

@irama

Come la pioggia prima che scenda @ELODIE

♬ suono originale – Irama

Il videoclip di Ex amplifica la potenza emotiva del brano. Diretto con uno stile minimal ma evocativo, alterna primi piani intensi dei due artisti a inquadrature sospese. Irama ed Elodie non hanno bisogno di interpretare ruoli: bastano le loro espressioni, i loro sguardi, le pause tra le parole per trasmettere tutto il peso di un legame che è stato forte e che ora è solo un ricordo.

Il video gioca sulla semplicità visiva per mettere in risalto ciò che conta davvero: la voce e l’emozione. Nessun artificio, nessuna storia costruita. Solo due persone, due “ex”, che si parlano ancora attraverso la musica.

Ex di Elodie e Irama, il testo

Ecco le frasi più significative del testo di Irama ex con Elodie:

Come la pioggia prima che scenda, prima che scenda

Sola, che piangi mentre l’alba ti sfiora

e il cielo su di te si innamora

Per ogni parola che scagli controllando le lacrime, ah ah ah

Su di me, su di te la luna è diversa

Fragile come una promessa

Grandine cade e ci rallenta, ah ah ah

Ex è un dialogo tra due anime che si sono amate profondamente e che ora fanno i conti con ciò che resta. Nel testo si sviluppa una conversazione malinconica: un botta e risposta che scava nelle pieghe della memoria, tra frasi non dette e sentimenti ancora vivi ma impossibili da recuperare.

Significato del nuovo singolo di Irama

Questo inedito è molto più di una semplice canzone d’amore: è un ritratto lucido e sincero del momento in cui un legame si spezza, ma le emozioni restano. Irama e Elodie non cercano colpevoli né soluzioni, ma raccontano con disarmante verità quella fase in cui si è “ex”, non più insieme ma ancora connessi da qualcosa che fa fatica a svanire.

Nuovo singolo Irama e Elodie
Irama durante il suo tour di concerti – Credits: Irama Facebook

Il significato ruota intorno a domande non risolte:

  • Cosa resta quando l’amore finisce?
  • Si può dimenticare davvero chi ci ha segnato dentro?
  • Possiamo ancora parlarci, anche se non siamo più noi?

Queste domande restano sospese tra le strofe, mentre le due voci si cercano, si allontanano e si sfiorano ancora una volta, forse per l’ultima. Il brano tocca corde profonde e universali, ed è proprio questa sincerità che lo rende così riconoscibile per chiunque abbia vissuto la fine di una storia importante.

