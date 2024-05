Canzoni per Genova, le 6 più belle. Testi e frasi dei cantautori italiani dedicati alla città ligure, fra mare e malinconia.

Quali sono le canzoni su Genova che descrivono meglio La superba (come viene soprannominato il capoluogo della Liguria)? Negli anni cantautori genovesi e non, hanno scritto molti brani bellissimi e misteriosi su questa città. Ma solo alcune la descrivono bene: le puoi ascoltare in questa raccolta di musica su Genova.

Playlist canzoni su Genova da ascoltare

La città vecchia – Fabrizio De Andrè (1966)

In questo brano malinconico il cantautore descrive tutte le persone che puoi trovare per le vie della città vecchia: dai pensionati seduti al tavolo a bere un bicchiere di vino, alle bimbe che giocano fino a ladri. Tutti diversi ma accomunati dall’essere vittime di un mondo sbagliato. Concetto riassunto perfettamente dalla seguente frase:

se non sono gigli son pur sempre figli, vittime di questo mondo

Genova 22 – Negramaro (2003)

E’ un brano che racconta uno degli eventi storici più tristi della storia di Genova: i fatti del G8 del 2001, quando durante incontri politici fra capi di stato ci furono sconti fra polizia e manifestanti, con la morte di uno di loro. Il gruppo si rattrista per questo e si chiede se questa accogliente città sia ancora quella che ama, così:

di questa città ne ho nostalgia, andiamo via, non è più mia, o forse non lo è stata mai, magari un po’

Genova per noi – Paolo Conte (1975)

Un vero e proprio inno d’amore per la città della lanterna. Parla del suo mare sempre in movimento e usa serie di aggettivi che la descrivono anche nelle sue contraddizioni:

Genova macaia, scimmia di luce e di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia

Ma chi sono gli autori di Genova per noi? Il testo è stato scritta da Conte, ma il singolo è pubblicato per la prima volta da Bruno Lauzi.

Genova – Timoria (1998)

Ritornerai, come sempre, ritornerai a Genova

Con queste parole c’è il tema del distacco dalla città, difficile per tanti motivi. In una città dalla bellezza unica, come il blu del mare di novembre, ma anche fredda e impersonale in alcuni casi. Il brano fra magia e nostalgia però si conclude con una promessa: “Ritornerai”. Ascoltala su Spotify.

Chi guarda Genova – Ivano Fossati (1988)

Chi guarda Genova sappia che si vede solo dal mare

Quale frase più significativa per descrivere una città che vive di mare e consente di ammirarlo ogni giorno? Fossati riesce a descrivere perfettamente l’emozione negli occhi di chi la guarda. Ascoltare per credere.

Costa Rica – Ex Otago (2011)

Dal titolo non si direbbe, ma anche questo brano è una dichiarazione d’amore per Genova. Utilizzando un ritmo latino e la classica saudade (nostalgia) verso la città ligure, viene fuori una delle frasi più belle rivolte al capoluogo, anche quando si sta bene altrove:

Genova mia cara non ti preoccupare, tra le mille cose che ho da fare sono sicuro che un giorno troverò il tempo per tornare

Quali sono le canzoni tipiche della Liguria?

Abbiamo visto solo alcune delle tante dediche e canzoni per Genova, che però riguardano tutta la Liguria. A queste bisogna aggiungere le canzoni in genovese, per esempio “Crueza de Ma” di De Andrè. Cosa vuol dire in dialetto? E’ un viottolo (spesso rappresentato da una scalinata) di proprietà privata che collega l’entroterra al mare, come spesso accade in questa regione. Altre esempi sono “Ma se ghe penso” successo di Mario Cappello cantato da Mina o “Bossa figgeu” una canzone allegra su Genova di Natalino Otto.

Mentre per se cercate un brano recente, ecco il tormentone di Bresh “Guasto d’amore” la canzone dedicata alla squadra di calcio del Genoa e alla sua tifoseria. In poco tempo una delle canzoni sullo sport più amate in Liguria, tanto da diventare inno del grifone. E con questo finisce il nostro tour delle canzoni su Genova.

