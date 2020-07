Tormentoni 2020, Karaoke è il tormentone dell’estate? Testo e video.

Boombadash e Alessandra Amoroso pubblicano uno dei singoli più scoppiettanti del 2020, Karaoke. Sarà destinato a diventare il tormentone fra le canzoni estate 2020? La canzone sembra l’ideale per questo strana estate di Coronavirus.

Karaoke – Boomdabash & Alessandra Amoroso

2 minuti e 49 secondi di vera energia: questo è la nuova canzone firmata Alessandra Amoroso e Boombadash, Karaoke. Il brano sembra essere una sfida al Coronavirus, una dichiarazione di indipendenza che rivendica la voglia di stare all’aperto a divertirsi. Perfetto quindi per la stagione estiva, in cui le persone non vedono l’ora di abbandonarsi alla brezza marina, alle luci caleidoscopiche delle piste da ballo e ai sapori esotici dei cocktail.

Il testo di Karaoke

(Now brothers and sisters good night

I hope you’re feeling alright

It’s the return of the international dance hall

Coming back straight from the underground)

Voglio l’aria di mare

Il sole sulla faccia

Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

Voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva (dance to the rhythm)

Karaoke Guantanamera

Giuro, con te sono stato sincero

Stavolta facciamo sul serio

Qui Lecce me sentu como lu sule lu mare e lu ientu

Ridi, che poi mi innamoro davvero

Tu sei tutto ciò che volevo

Stanotte facciamo tardissimo, la luna è lassù

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera )dance to the rhythm)

E non vale

Se mi stringi così e non mi lasci andare, tu

Ricorda, se grido e il cielo mi ascolta

Del resto cosa ci importa

Non chiedermi un’altra volta

Se ho voglia di ballare

Un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti

Qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva

Ho voglia di

Ho voglia di

Ho voglia di

Karaoke Guantanamera

La musica e il testo di Karaoke

Sia per quanto riguarda il testo, ma anche per quanto riguarda la musica, Karaoke è un’esplosione di vitalità all’insegna della leggerezza, come molti altri tormentoni 2020. La musica ricalca un sound vagamente reggaeton, ma risente anche delle influenze dei ritmi latinoamericani, per un risultato davvero entusiasmante e che fa venire voglia di saltare sulla sedia e ballare.

Il testo invece punta alla semplicità e all’immediatezza, proprio per accompagnare in modo efficace i ritmi danzerecci che compongono tutto il brano. Non mancano i riferimenti ad altre canzoni che hanno sicuramente fatto la storia delle ‘canzoni da spiaggia’, come nel caso di Guantanamera, sicuramente uno dei pezzi estivi più leggendari che esistano. Il rap pugliese di Boombadash si intreccia bene con la voce vellutata e vagamente nasale di Alessandra Amoroso, a cui viene affidata la parte melodica del ritornello.

Il video di Karaoke

Per quanto riguarda l’aspetto visuale, i due artisti optano per un’estetica colorata e spumeggiante. I costumi di entrambi i cantanti hanno stampe fantasia sgargianti, così come le ambientazioni sono scelte proprio in virtù delle loro caratteristiche molto frizzanti: bar colorati, spiagge, cocktail dai pigmenti fosforescenti.

Alessandra Amoroso veste panni diversi nel corso del video, in una specie di tenuta da camera molto sexy, fino ad una tuta quasi sportiva nei contesti in cui la vediamo ballare accompagnata da altre ballerine. Non mancano ammiccamenti al mondo del kitsch, ma anche all’immaginario caraibico che abbiamo visto in video di artisti internazionali, come Rihanna e Drake, nel loro video Work, che sembra essere una grande ispirazione per i due interpreti italiani.

Karaoke è un tormentone con un messaggio contro il Coronavirus?

La canzone di Boombadash e Alessandra Amoroso sembra riflettere un desiderio comune: quello della libertà dopo la qarantena da Coronavirus. Per colpa del virus infatti, tutta l’Italia e il resto del pianeta sono stati bloccati per diversi mesi. I due cantanti italiani sembrano voler riaffermare la voglia di poter tornare alla vita normale, alle estati al mare che da anni sono parte irrinunciabile del nostro immaginario.

“In una piazza pienaPer fare tutto quello che non si poteva” è uno dei versi che sembra proprio riferirsi alle piazze vuote e desolate che abbiamo visto nei telegiornali in questi mesi.

Rivederle piene significa consentire di nuovo gli incroci, gli amori possibili, la voglia di contatto (sempre però ad un metro di distanza, non ce lo dimentichiamo!). Insomma, un inno alla festa e alla vita all’insegna della leggerezza, per riportarci ai sapori estivi.

L’estate che ci si prospetta non sarà forse identica a quelle passate, ma sicuramente, grazie a Karaoke di Alessandra Amoroso e Boombadash, possiamo immaginarla come l’abbiamo sempre vissuta.

