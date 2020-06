Quali sono i tormentoni 2020? Quali sono le canzoni dell’estate? Spotify ha pubblicato la playlist con le hit da ascoltare e ballare. Eccola!

Estate iniziata, parliamo ancora di tormentoni. Su Spotify arriva come ogni anno la playlist Le Hit dell’Estate 2020, basata sulle canzoni più di tendenza del momento in Italia. Non Mancano Irama, Black Eyed Peas, Boomdabash, Ghali e molti altri. Eccola:

I tormentoni estate 2020 secondo Spotify

Questa playlist comprende ben 49 brani, per circa due ore e mezza di musica, ed è quella relativa ai brani di tendenza dell’estate, tormentoni estivi compresi. Ma su Spotify troviamo anche la playlist Estate Italiana (con solo canzoni italiane, molte di Sanremo) e, per le persone più nostalgiche, la playlist Estate: I Classici del Passato, per rivivere la magia delle estati passate con le hit estive.

Altre playlist estive e non solo

Se poi siete ancora più nostalgiche e volete fare un viaggio nel tempo, ci sono playlist per gli anni 80, anni 90, anni 2000 e così via. Ad esempio:

Tormentoni non solo italiani nella playlist di Spotify

A differenza di molte altre playlist o classifiche, Spotify considera le tendenze globali, quindi c’è una forte presenza di artisti italiani, ovviamente, ma ci sono anche nomi a noi meno conosciuti, provenienti da tutto il mondo. Dunque canzoni estive in tutte le lingue e di tutti i colori per un’estate molto globale.

Quale sarà la canzone regine dell’estate lo scopriremo tra qualche mese, così come quali sono i brani del 2020. Proprio in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo – non solo in Italia ma in tutto il mondo – la musica ci può essere d’aiuto per farci compagnia, rilassarci, divertirci, invitarci a cantare e ballare. Quindi buon ascolto a tutte!

