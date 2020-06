Balla per me è uno dei successi del 2020, e una delle canzoni del momento. Tutto quello che c’è da sapere sul tormentone di Tiziano Ferro e Jovanotti, testo compreso.

“Balla per me” di Tiziano Ferro e Jovanotti è una delle canzoni dell’estate 2020. Il video è stato girato a distanza tra la California (dove vive Tiziano Ferro) e la Toscana (dove vive Jovanotti, durante la quarantena causata dal coronavirus. La canzone è una delle più ascoltate e passate nelle radio in questo momento, dunque sarà probabilmente uno dei tormentoni di questa strana estate. Ed è strano anche il video, con l’utilizzo di green screen e vari effetti si prova quella sensazione di vicinanza/distanziamento che ormai conosciamo bene. Prima di leggere il testo, ecco il video:

Tiziano Ferro, Jovanotti – Balla Per Me – IL VIDEO

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Jovanotti

Una canzone allegra, tipicamente estiva, perfetta da canticchiare e ovviamente da ballare. Il significato del testo? Spiega Jovanotti: “Ballare è la metafora perfetta per l’esistenza, la vita è una danza. La danza e la vita si assomigliano, è la mia idea di equilibrio nella vita”. Completamente d’accordo anche Tiziano Ferro, il quale si augura presto di poter eseguire un duetto con Jovanotti (suo “idolo” da sempre, secondo quanto detto in un’intervista). Ma ecco il testo di “Balla per me”:

Balla per me (testo)

Domani partirò di notte

Ma senza commentare

E me ne andrò a ragione o torto

Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto

Perché la vita è bella

Perché la vita è rara

Perché se guardo da dove son partito

Forse non troppo ma fatico

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non mi guardano, io sì

E tu corri, corri ma corri meno, corri invano

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Belli, da un passato in salita

A un presente a fatica

Roma ci difenderà ancora

Se non per sempre almeno per ora

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

E con ciò vorrei ballare

E con ciò vale tutto un po’ tutto

E con ciò mi ci si spezza il cuore ma ci sta

In casa noi soldati separati

Guerre aperte chiuse tra pareti

Però ancora vorrei vederti

Col sole sui tuoi occhi verdi

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Sarà un successo dell’estate 2020? Intanto è una delle canzoni del momento

Sarà uno dei successi dell’estate? Di fatto lo è già. Qualcuno si è detto deluso, come spesso capita nei duetti può capitare che due big rendano meglio da soli e che la somma dei due sia inferiore a quanto avrebbero dato singolarmente. Ma la canzone è bella, allegra e leggera, forse proprio quello di cui si ha bisogno in questi momenti. Se sarà uno dei successi del 2020 lo sapremo a fine stagione, intanto è sicuramente una delle canzoni del momento. Dunque buon ascolto e buona danza!

