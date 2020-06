Tormentoni, sarà un’estate senza tormentoni estivi? Alcuni cantanti hanno scelto di non farne, ma altri sì. Ed ecco quali potrebbero essere 5 hit possibili di questa estate 2020.

Come ogni anno, ci avviciniamo al periodo del mare, delle vacanze, delle serate fuori, e dei tormentoni estivi. Ma quest’anno è un po’ diverso: è in corso una pandemia globale, abbiamo vissuto mesi di lockdown e il nostro paese ha sofferto molto. Proprio in questi momenti, in realtà, le canzoni possono essere molto utili e venirci in aiuto. Eppure, forse non sarà la solita estate dei tormentoni.

Le canzoni e i tormentoni dell’estate 2020 ci sono già, ma alcuni Re Mida delle hit, come ad esempio Fabio Rovazzi, hanno scelto di non produrre l’annuale tormentone, spiegando che “Siamo in una fase di stallo, c’è desiderio di festeggiare ma non c’è la festa. Spero che escano canzoni consone al momento”.

Ma ancora non sapremo come vivremo questa strana estate. Intanto, ecco quali sono 5 possibili tormentoni dell’estate 2020.

Tormentoni 2020: le hit estive di questa estate

1 – Francesco Gabbani – Il Sudore Ci Appiccica

Francesco Gabbani quest’anno potrebbe fare la doppietta: non solo “Viceversa”, la sua canzone di Sanremo 2020, ma anche questo tormentone estivo dal titolo “Il Sudore Ci Appiccica”, che cerca di portare allegria senza dimenticare ciò che abbiamo appena passato. Sarà sicuramente uno dei tormentoni 2020.

2 – Boomdabash e Alessandra Amoroso – Karaoke

Boomdabash e Alessandra Amoroso ritornano come ogni anno con il tormentone “Karaoke”. Dopo il successo dell’estate 2019 con Mambo Salentino, ecco una nuova possibile hit dell’estate, che nasce “dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti” come ha spiegato Alessandra Amoroso.

(video online dal 12 giugno)

3 – Elodie – Guaranà

L’estate 2020 non può che essere anche quella di Elodie. Dopo il grande successo di Andromeda la cantante si regala Guaranà, per questa strana estate 2020. A produrre c’è Dardust, noto autore di tormentoni estivi, e il testo è molto energico, si parla di “sognare l’estate e le stelle”. Insomma molto adatto a questa estate e alla voglia di evasione.

4 – Lady Gaga – Stupid Love

Beh, Lady Gaga non ha bisogno di presentazioni. In Italia i tormentoni estivi sono quasi sempre italiani, ma Stupid Love è una hit mondiale e potrebbe avere un successo estivo, radiofonico e non solo, anche dalle nostre parti. Quindi sì, anche la canzone della mitica Lady Gaga è un possibile tormentone del 2020.

5 – J-AX – La mia hit

J-Ax vive praticamente di tormentoni estivi, lo sappiamo. E qualche mese fa ha rilasciato questo singolo dal titolo significativo: La mia hit. Featuring nientemeno di Max Pezzali, re delle notti pop anni 90. Ma nel frattempo j-Ax ha pubblicato anche altre canzoni e non è da escludere che altre ne escano ancora, quindi difficile dire quale sarà il tormentone. Questo, di certo, è uno dei probabili.

I tormentoni estate 2020

Ecco, questi cinque potrebbero essere i tormentoni dell’estate. Ma i modi in cui una canzone diventa una hit estiva sono spesso misteriosi e imprevedibili, quindi potrebbero saltare fuori più avanti altri brani che di colpo si mangiano tutti gli altri monopolizzando gli ascolti in radio e in streaming.

Da tenere d’occhio anche Shade, Shiva, Mahmood, Fedez, Harry Styles, Diodato (vincitore Sanremo 2020), i Pinguini Tattici Nucleari e non solo.

Quali saranno dunque le canzoni di questo 2020? Beh, lo vedremo. Intanto godiamoci queste e non dimentichiamoci le canzoni del passato, con le nostre numerose playlist:

