Le cantanti e le canzoni più sentite nel 2020 su Spotify. Ecco la classifica di fine anno con la playlist. Al primo posto Elodie.

CANZONI. Come ogni anno Spotify ha diffuso le playlist con le classifiche delle canzoni e dei cantanti più ascoltati in Italia e nel mondo. Nel nostro paese l’artista più sentito è tha Supreme, ma guardiamo la classifica delle sole cantanti donne. Ovvero la playlist Top Female Artists Italia 2020 di Spotify. A vincere è Elodie.

Classifica Canzoni di Cantanti Donne più ascoltate nel 2020 in Italia su Spotify. TOP 10

Elodie – Guaranà Dua Lipa – Don’t Start Now Billie Eilish – No Time To Die Ana Mena – Sin Aire Elisa – Anche fragile Alessandra Amoroso – Dalla tua parte Ariana Grande – positions Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare) Baby K & Chiara Ferragni – Non mi basta più Nicki Minaj – Yikes

Ed ecco la playlist con i video da Youtube, buon ascolto!

Elodie – Guaranà

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – No Time To Die

Ana Mena – Sin Aire

Elisa – Anche fragile

Alessandra Amoroso – Dalla tua parte

Ariana Grande – positions

Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

Baby K & Chiara Ferragni – Non mi basta più

Nicki Minaj – Yikes

Le canzoni più ascoltate su Spotify, Top Female Artists 2020

Questa la TOP 10 della classifica dei brani di artiste, cantanti e musiciste donne più ascoltate nel 2020 su Spotify in Italia. A vincere, come abbiamo visto, è Elodie con Guaranà, vero e proprio tormentone. Segue Dua Lipa con un altro tormentone estivo (e non solo, è tuttora una delle canzoni del momento) con Don’t Start Now, sempre presente nelle classifiche dance.

Poi ci sono ovviamente Billie Eilish, vero fenomeno di questi anni, Ana Mena, Ariana Grande, e per quanto riguarda le italiane Elisa, Alessandra Amoroso, Baby K, le regine del 2020.

Qui la playlist direttamente da Spotify:

La classifica/playlist delle canzoni di Spotify prosegue con Ava Max, Madame, ANNA (con il tormentone, diventato un cult, “Bando“), Chadia Rodriguez, Gaia, Sia, Rihanna. Una cosa che si nota è che, tranne qualche eccezione, i nomi delle cantanti donne del momento stanno cambiando. Sono sempre più giovani, c’è un vero e proprio cambio generazionale. Anche se alcune icone del pop, soprattutto italiano, come Elisa (tanto per fare un nome) resistono sempre a tutto e tutti.

I musicisti più ascoltati su Spotify: le donne sono in fondo alla classifica…

Gli artisti più sentiti su Spotify nel 2020 in Italia, nella classifica generale, soho tha Supreme al primo posto assoluto, a seguire quasi tutto rap e trap. Ovvero Sfera Ebbasta, Marracash, Guè Pequeno, Geolier, Lazza, Capo Plaza, Salmo, Gemitaiz, Shiva con gli Eiffel 65, Tedua, Ultimo (con 22 settembre), Ernia, Rocco Hunt, Vasco Rossi, Luche, Pinguini Tattici Nucleari e via dicendo.

Le artiste donne purtroppo sono molto in fondo alla classifica generale. Ma comunque gli ascolti delle artiste femminili per fortuna salgono, e questo non può che essere un buon segno per l’industria musicale e per la società in generale.

