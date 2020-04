Da Marracash a Eminem, quali sono le canzoni rap più belle e famose del 2020? Ne abbiamo scelte 10 per voi. Frasi e canzoni rap italiane e straniere.

Canzoni rap 2020. Sono tanti i nomi di rapper donne e uomo che nel 2020 hanno lanciato nuovi entusiasmanti singoli per farci sognare e danzare. Sia italiani che stranieri, i rapper si sono impegnati in una energica produzione di brani già indimenticabili, come Godzilla del leggendario Eminem, o Yikes dell’esplosiva Nicki Minaj. Anche in Italia i rapper si fanno sentire a gran voce, da Marracash a Ghali. Ne abbiamo scelte 10 per voi.

Migliori canzoni rap 2020

Neon – Marracash

Con un pezzo dai toni cupi e dal carattere riflessivo, Marracash si cimenta in un rap intenso e cadenzato dalla voce suadente e cristallina di Elisa, altro faro della musica italiana contemporanea. Una canzone dura, una canzone rap triste, molto profonda.

Animale notturno

Devo uscire dal buco

Tenuto in pugno

Dal mio lato più oscuro

Vedi anche: Le più belle canzoni sulla notte

RedNeck – J-Ax

J-Ax, con la grande verve poetica che lo caratterizza, intona un rap nostalgico dove la sua infanzia in Lombardia diventa lo scenario per uno scenario immaginifico che rievoca gli grandi scenari degli Stati Uniti meridionali.

Memoria ancora fresca di fame, guerra e duce

Mia nonna che tirava il collo ai polli a mani nude

Marymango – Ghali

Ghali si mette alla prova con un declamare più enigmatico, anche lui facendo del passato una vaso di ricordi, con i riferimenti ai cartoni animati d’altri tempi. Non manca il gergo della strada, che dona a quest’artista autenticità.

Sorridi qua in camera, che candid (cheese)

Nuove Lelli Kelly, Candy Candy (candy)

Eden – Rancore

Altro paroliere quasi debuttante degno di nota è il giovane Rancore, che con la sua Eden ha accompagnato il pubblico di Sanremo. Questo rapper decide di dare un taglio politico ai suoi testi, per scuotere gli animi di chi lo ascolta.

L’11 settembre ti ho riconosciuto

Tu quando dici “grande mela” è un codice muto

Tu vuoi nemici, sempre, se la strega è in Iraq

Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria

LTM – Paola Iezzi feat. Miss Keta

Le due rapper donne più apprezzate della scena italiana si lanciano in questo duetto dai toni accesi, in cui l’enigmatico carisma di Miss Keta si miscela perfettamente con la prorompente presenza scenica di Paola Iezzi.

“Tichi tichi papi papi

Il pupo piange, vuole la sua mamma

Lichi lichi lichi baby

Facciamo un altro giro, poi lo metto a nanna”

Nicki Minaj – Yikes

La rapper più famosa d’America come al solito opta per toni forti e decisi, con un testo rappato che ancora una volta ne conferma la supremazia assoluta, collocandola una spanna sopra a tutte le altre che si attentano nella strada del rap.

“Non giocate con me, voi n***, voi str***, sapete che sono la regina”

Vedi anche: Canzoni e frasi rap sull’amore

Godzilla – Eminem

Una delle canzoni rap 2020 viene da un la leggenda del rap statunitense, che sembra essere davvero instancabile. Nella sua lunga carriera ci ha regalato numerose, e decide di non tradire i suoi fan neanche nel 2020, con questo brano fresco ma dal sound inconfondibile: Godzilla.

“Se ostacoli il mio cammino, ti darò in pasto al mostro”

Vedi anche: Canzoni rap sull’amicizia

Emotionally scared – Lil Baby

Il giovane rapper americano classe 1994 Lil Baby ha fatto una vita dura, e la sua ricchezza sta proprio nel riuscire a raccontare le sue esperienze di vita che, seppur il ragazzo sia ancora giovane, l’hanno segnato profondamente. Con Emotionally Scared, con grande maturità ed una delicatezza davvero inedita racconta un amore.

“Non ho niente contro, siamo umani, ognuno di noi ha dei problemi”

Vedi anche: Frasi sulla vita, le più belle da canzoni e poesie

Savage – Megan Thee Stallion

E’ una rapper originaria del Texas questa volta a prendere in mano il microfono. Megan Thee Stallion si impone sulla scena musicale statunitense con il suo primo EP, Make It Hot. Figlia d’arte (anche la madre rappava) presto si guadagna attenzioni di pubblico e critica.

“Sono quella stro**a, ero quella stro**a e sarò sempre quella stro**a”

Turks – Nav

Con un flow più rilassato e un declamato quasi spumoso, questo rapper canadese sembra risentire sia dell’influenza del connazionale più famoso Drake ma anche delle tendenze della trap. Con un’estetica che si ispira al sabbioso mondo medio-orientale, regala al suo pubblico un brano dilatato con grande carattere.

“Se morissi, sarei difficile da sostituire”

Vedi anche: 50 frasi da canzoni rap da dedicare

Frasi e canzoni rap italiane e straniere

Insomma, il 2020 è un anno ricco di hit rap che ci scaldano il cuore e l’anima, oltre che farci riflettere ma anche divertire. Resta uno dei genere più ascoltati in assoluto, soprattutto dai più giovani, e soprattutto per quanto riguarda il rap italiano. Ma, come abbiamo cercato di fare in questo articolo, è giusto aprirsi anche al rap non italiano, a quello straniero, non solo americano in inglese, ma di tutte le nazionalità. Certo, a volte è difficile capire i testi, ma il flow e lo spirito che c’è dentro a queste canzoni è universale. A tutte e tutti, buon ascolto!

Vedi anche: