Concerti Italia 2020, l’elenco degli eventi musicali rimandati in tutte le regioni italiane

Il lockdown, per contrastare il coronavirus, ha fermato molte attività ed eventi in Italia, inclusi i concerti del 2020. I fan che hanno acquistato i biglietti per i live sono tanti, così come il numero di eventi previsti.

Per questo è utile fare il punto di tutti i concerti rimandati a causa del covid-19, suddividendoli per regione. E’ proprio quello che abbiamo fatto in questo articolo, in tal modo potrete vedere le novità dei concerti riguardanti la regione che più vi interessano.

Concerti 2020 rimandati in Lombardia

Anastasio : concerto del 31 marzo a Milano, rimandato al 29 ottobre.

: concerto del 31 marzo a Milano, rimandato al 29 ottobre. Modà: concerto del 29 marzo a Milano, rinviato al 19 dicembre.

concerto del 29 marzo a Milano, rinviato al 19 dicembre. Gigi D’Alessio: concerto del 3 aprile a Varese, rinviato al 28 maggio.

concerto del 3 aprile a Varese, rinviato al 28 maggio. Dua Lipa, evento del 30 marzo a Milano, rinviato al 10 febbraio 2021.

evento del 30 marzo a Milano, rinviato al 10 febbraio 2021. Marracash: concerti del 3, 4 e 18 aprile e del 2 maggio a Milano, rinviati al 13, 14, 16 e 17 settembre.

concerti del 3, 4 e 18 aprile e del 2 maggio a Milano, rinviati al 13, 14, 16 e 17 settembre. Mahmood: concerto del 14 aprile a Milano, rinviato al 3 novembre.

concerto del 14 aprile a Milano, rinviato al 3 novembre. Junior Cally: esibizione del 24 aprile a Milano, rinviata al 23 ottobre.

esibizione del 24 aprile a Milano, rinviata al 23 ottobre. Elodie: concerto del 16 aprile a Milano, rinviato al 30 settembre.

concerto del 16 aprile a Milano, rinviato al 30 settembre. Marco Masini: due concerti a Milano del 16 e 28 maggio, rinviati al 24 e 25 novembre. Il live a Brescia del 25 aprile posticipato al 28 ottobre.

due concerti a Milano del 16 e 28 maggio, rinviati al 24 e 25 novembre. Il live a Brescia del 25 aprile posticipato al 28 ottobre. Liberato: le date previste a Milano il 25 e il 26 aprile, rinviate al 27 e 28 novembre.

le date previste a Milano il 25 e il 26 aprile, rinviate al 27 e 28 novembre. Ghali: 3 concerti a Milano previsti 8, 9 e 10 maggio rinviati all’8, 9 e 10 ottobre.

Concerti 2020 rimandati in Veneto

Subsonica: esibizione del 5 marzo a Padova, rinviata al 22 ottobre.

esibizione del 5 marzo a Padova, rinviata al 22 ottobre. Mahmood: concerto 21 aprile a San Biagio di Callalta (Treviso), rimandato al 21 novembre.

concerto 21 aprile a San Biagio di Callalta (Treviso), rimandato al 21 novembre. Anastasio: live del 27 marzo a Padova rinviato al 2 ottobre.

live del 27 marzo a Padova rinviato al 2 ottobre. Marco Masini: concerto del 12 maggio a Venezia, rinviato al 14 ottobre.

Concerti 2020 rinviati in Lazio

Elodie: live del 18 aprile a Roma, rimandato al 30 settembre.

live del 18 aprile a Roma, rimandato al 30 settembre. Junior Cally: concerto del 17 aprile a Roma, rinviato al 16 ottobre.

concerto del 17 aprile a Roma, rinviato al 16 ottobre. Subsonica: due live del 24 e 25 marzo a Roma, posticipati al 28 e 29 ottobre.

due live del 24 e 25 marzo a Roma, posticipati al 28 e 29 ottobre. Anastasio: concerti del 12 e 13 marzo a Roma, posticipati al 6 e 7 ottobre.

concerti del 12 e 13 marzo a Roma, posticipati al 6 e 7 ottobre. Marracash: concerto di Roma rinviato dal 6 aprile al 22 ottobre.

concerto di Roma rinviato dal 6 aprile al 22 ottobre. Willie Peyote: esibizione a Roma del 13 marzo, rinviato prima al 5 maggio e poi al 2 ottobre.

esibizione a Roma del 13 marzo, rinviato prima al 5 maggio e poi al 2 ottobre. Junior Cally: concerto a Roma rinviato dal 24 aprile al 23 ottobre.

Concerti 2020 rimandati in Emilia Romagna

Marracash: concerto del 24 aprile a Bologna, rinviato al 24 ottobre.

concerto del 24 aprile a Bologna, rinviato al 24 ottobre. Anastasio: live del 17 marzo a Bologna, rinviato al 16 ottobre.

live del 17 marzo a Bologna, rinviato al 16 ottobre. Marco Masini: rinviati 2 concerti, quello di Parma dal 18 maggio al 27 ottobre e quello di Bologna dal 30 aprile al 13 ottobre.

rinviati 2 concerti, quello di Parma dal 18 maggio al 27 ottobre e quello di Bologna dal 30 aprile al 13 ottobre. Harry Styles: concerto del 16 maggio a Bologna, rinviato al 12 febbraio 2021.

Concerti 2020 rinviati in Toscana

Willie Peyote: concerto del 13 marzo a Firenze, rinviato al 1 ottobre.

concerto del 13 marzo a Firenze, rinviato al 1 ottobre. Subsonica: concerto del 16 maggio a Firenze, rimandato al 14 ottobre.

concerto del 16 maggio a Firenze, rimandato al 14 ottobre. Anastasio: live del 16 marzo di Firenze, rimandato al 17 ottobre.

live del 16 marzo di Firenze, rimandato al 17 ottobre. Le Vibrazioni: concerto del 7 aprile a Firenze, rimandato al 26 maggio.

concerto del 7 aprile a Firenze, rimandato al 26 maggio. Marco Masini: concerto del 24 maggio a Firenze, rinviato al l’8 novembre.

concerto del 24 maggio a Firenze, rinviato al l’8 novembre. Gemitaiz e Madman: concerto del 29 aprile a Firenze, rinviato al 1 dicembre.

Concerti 2020 rinviati in Piemonte

Anastasio: concerto del 30 marzo a Venaria (Torino), rimandato al 28 ottobre.

concerto del 30 marzo a Venaria (Torino), rimandato al 28 ottobre. Subsonica: tris di date (14, 15 e 31 marzo) rinviate a Venaria (Torino) al 20, 21 e 22 novembre.

tris di date (14, 15 e 31 marzo) rinviate a Venaria (Torino) al 20, 21 e 22 novembre. Marracash: concerto del 28 aprile a Torino, rimandato al 27 ottobre.

concerto del 28 aprile a Torino, rimandato al 27 ottobre. Gemitaiz e Madman: concerto del 24 aprile a Venaria (Torino), rinviato al 28 novembre.

Concerti 2020 rimandati in Campania

Marracash: esibizione del 9 aprile a Napoli, rimandata al 22 ottobre.

esibizione del 9 aprile a Napoli, rimandata al 22 ottobre. Subsonica: concerto del 19 marzo a Napoli, rimandato al 12 novembre.

concerto del 19 marzo a Napoli, rimandato al 12 novembre. Modà: concerto del 10 marzo a Eboli (Salerno) rinviato al 13 ottobre.

concerto del 10 marzo a Eboli (Salerno) rinviato al 13 ottobre. Gemitaiz e Madman: concerto del 18 aprile a Napoli, rinviato al 30 novembre.

Concerti 2020 rimandati in Puglia

Subsonica: live del 21 marzo a Modugno (Bari), rimandato al 14 novembre.

live del 21 marzo a Modugno (Bari), rimandato al 14 novembre. Marracash: concerto del 7 maggio a Bari, rinviato al 1 novembre.

concerto del 7 maggio a Bari, rinviato al 1 novembre. Marco Masini: concerto del 22 maggio a Lecce, rinviato al 13 novembre.

Concerti 2020 rinviati in Umbria

Anastasio: concerto del 3 aprile a Perugia, posticipato al 18 ottobre.

concerto del 3 aprile a Perugia, posticipato al 18 ottobre. Subsonica: live dell’11 marzo a Perugia, rimandato al 16 ottobre.

live dell’11 marzo a Perugia, rimandato al 16 ottobre. Marco Masini: concerto del 29 aprile ad Assisi, posticipato al 7 novembre.

Concerti 2020 rinviati in Sicilia

Le Vibrazioni: tre concerti rinviati, a Palermo dal 17 marzo al 19 maggio, a Marsala (Trapani) dal 18 marzo al 18 maggio e a Catania dal 19 marzo al 20 maggio.

tre concerti rinviati, a Palermo dal 17 marzo al 19 maggio, a Marsala (Trapani) dal 18 marzo al 18 maggio e a Catania dal 19 marzo al 20 maggio. Marracash: concerto del 9 maggio a Catania, posticipato al 30 ottobre.

concerto del 9 maggio a Catania, posticipato al 30 ottobre. Modà: concerti del 6 e 7 marzo a Catania rinviati al 2 e 3 ottobre.

Concerti rimandati in Italia, che succede

Vi abbiamo fornito la lista di tutti i concerti rimandati in Italia nel 2020, nelle varie regioni italiane, fino a questo momento. Ovviamente l’evoluzione dell’emergenza Coronavirus ha inciso in modo determinante per il rinvio degli eventi.

Al momento sono stati rinviati quelli in programma nei mesi di marzo, aprile e maggio, con spostamenti di quasi tutti gli eventi nei mesi autunnali (fra settembre e dicembre 2020). In alcuni casi, per i cantanti stranieri, si è optato per rinvii nel 2021 per motivi organizzativi.

Insomma, in attesa che il covid-19 venga debellato in Italia, i live musicali devono per forza prendersi una pausa e ricalibrare i calendari. Si spera che l’emergenza termini in fretta, in modo da non creare ulteriori rinvii in estate, ma purtroppo c’è la concreta possibilità che questo avvenga.

