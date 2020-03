“Bando” di Anna è la canzone del momento, il tormentone che ha superato tutti in classifica. Audio, testo e significato e curiosità.

Il tormentone del momento in Italia è “Bando” di Anna, giovanissima (16 anni) rapper italiana. La canzone, al momento al primo post nella TOP50 di Spotify Italia – superando perfino Ghali – della giovane Anna Pepe ha una strana storia. Ma intanto, ecco l’audio e il testo con significato:

Anna – Bando

Anna – Bando Testo e significato

Ecco il testo della canzone “Bando” di Anna Pepe:

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mose

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio se smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare ‘sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, cazzo ho fatto frate

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente.

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.

Ho la scorta di flow, voglio frero ricco

Cazzo vuoi maricon, ti becco e m’impicco

‘Sto tipo che pressa i dm, non firma tn

Giuro che non pago quell’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio uno e sei zeri, you know what I’m saying

Mi ricordo quando sfottevi

Quel che faccio mo saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Oh si, mi richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al cazzo di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammesse alla festa.

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans.

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando significato

Il significato della canzone non è così complesso, il testo non è una poesia ermetica, ma più che altro un ritratto di vita di strada dei 16enni italiani di oggi. Tra motorini, mamme, amici di scuola, treni, il “booster”, qualche parolaccia ma neanche tante. Proprio per la sua semplicità e per il suo ritornello ipnotico ha facile presa.

A soli 16 anni Anna ha scalato le classifiche

Anna Pepe è nata a La Spezia nel 2003, e non ha ancora compiuto 17 anni. E’ la più giovane artista italiana ad essere entrata nella top ten della piattaforme di streaming musicali come Spotify ma anche su Apple Music. Com’è successo?

Ha iniziato nel 2018 con freestyle rap su Instagram, poi qualche singolo fino al primo successo, “Bando”, che girava su Instagram e Tik Tok, e poi Youtube. Non su Spotify però (parliamo del dicembre scorso) per motivi di copyright. A inizio 2020 però viene notata di Dj Albertino che diffonde la sua musica nella radio m2O.

Bando diventa la hit del momento

A quel punto firma un contratto con la Universal, il pezzo viene rivisto (la base utilizzata in precedenza non era originale) e finisce su Spotify. In poche settimane, ecco il boom.

“Bando” diventa una hit, un tormentone, una delle canzoni del momento, superando non solo rapper o ex rapper di grande fama come Ghali, Mahmood, Salmo e altri, ma anche le popstar italiane più recenti. “Bando” ha superato Diodato, il vincitore di San Remo, ma anche la super hit “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari, o Elettra Lamborghini.

Questa piccola, semplice ma ipnotica canzone ha superato tutti, completamente a sorpresa.

A seguire, alcuni degli ultimi post di Anna su Instagram:

Vedi anche: