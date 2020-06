Con Chega, Gaia Gozzi spopola su Youtube producendo uno dei brani tormentone dell’estate 2020. Ecco chi è Gaia, testo e significato della canzone Chega.

Da X-Factor ad Amici, Gaia Gozzi si è fatta strada e si presenta all’estate 2020 con un tormentone dal sapore portoghese che sentiremo spesso nei prossimi mesi. Ma di cosa parla Chega? Intanto ascoltiamola e guardiamo il video, poi vediamo il testo e il significato di questa canzone di Gaia.

Gaia – Chega (video)

Gaia – Chega (testo)

Beato dolore, lasciami in pace

E se sparisce quando sono a letto

Meglio lasciar perdere

Per me non indifferente

Non vale la pena partire per me

È tempo di diventare felici

Lei gioca nelle strade

Senza bugie per non ritardare

Senza ritardo

Arriva, arriva nelle strade

E non vale niente

Avere denaro per poi vivere così sola

Senza amore e pace

Arriva, arriva nelle strade

E non vale niente

È brillantina, corpo a corpo nella festa

Lei non vibra senza un suono

Che non si fermerà nella danza

Lascia andare questa ragazza

È colorata di rosa, sorriso e samba

Che quando lancia le sue occhiate, civetta

E quando corre scalza

Lascia andare questa ragazza

Lei gioca nelle strade

Senza bugie per non aver

Arriva, arriva nelle strade

E non vale niente

Avere denaro per poi vivere così sola

Senza amore e pace

Arriva, arriva nelle strade

E non vale niente

Avere denaro per poi vivere così sola

Senza amore e pace

Senza aspettativa

Saturazione della vita

Senza aspettativa

Saturazione della vita

Senza aspettativa

Saturazione della vita

Senza aspettativa

Senza amore e pace

Arriva, arriva nelle strade

E non vale niente

Avere denaro per poi vivere così sola

Senza amore e pace

Testo e significato di Chega

Nonostante la giovane età, la cantautrice emiliana di origine brasiliana ha dato più volte prova di una certa profondità di sentire e di pensiero. La canzone Chega infatti, nonostante l’atmosfera allegra e i ritmi danzerecci, parla di vita con lo sguardo di chi della vita sa qualcosa.

E’ la stessa Gaia Gozzi l’autrice del testo, che viene cantato in portoghese. Da un punto di vista poetico, i versi di questa canzone presentano un certo minimalismo. Le frasi sono brevi e concise, e si ripetono spesso. Ma proprio in virtù di questa essenzialità, arriva la profondità del messaggio.

Chega (lyric video)

Utilizzando immagini che sembrano evocare ricordi e frasi invece più criptiche che riconducono a riflessioni carattere esistenziale, il nucleo centrale della canzone Chega è la solitudine.

In questo cicaleccio fatto di musica e bellezza, in questo volteggiare vorticoso di energia vitale, questa giovane donna, protagonista della canzone, sembra arrivare nelle strade passando però inosservata. In questo suo inserirsi nella vita, nessuno sembra volerla notare.

E proprio in questo suo volteggiare prima leggero, poi pesante, si accorge di essere sola. Di non essere vista. Il denaro quindi non è abbastanza, in sostanza le cose materiali, non sono abbastanza se ciò che resta sono solo l’assenza di amore e di pace.

Il danzare scalzo di questa ragazza da gioioso si fa quindi furioso, e per prima si rende conto che, proprio in questa vita e vitalità così satura e piena, quando non c’è la condivisione con l’Altro, non resta altro che la solitudine.

Sonorità e video di Chega

Nonostante quindi il testo racconti la tristezza, la solitudine e il dolore, la scelta della produzione musicale verte più su un sound leggero e perfetto per l’estate. Questa combo di felicità e tristezza si sposa perfettamente con lo spirito della canzone.

Anche da un punto di vista visuale quindi, la scelta verte su un’estetica da un lato nostalgica, con la scelta di video vintage, probabilmente video ricordo della stessa cantante, e da un lato invece contemporanea, con coreografie minimali, colori sobri e proiezioni. Gozzi si dimostra un’interprete matura, un’ottima ballerina oltre che confermare le sue capacità canore.

Gaia Instagram

Chi è Gaia Gozzi

Gaia Gozzi è una cantautrice italiana nata nel 1997 a Guastalla. Di padre italiano e madre brasiliana, Gozzi scrive numerosi canzoni in lingua portoghese, inclusa la stessa Chega. La sua versatilità linguistica l’ha portata anche ad affrontare testi in diverse lingue, come New Dawns, uno dei brani del suo EP di debutto, cantato in inglese.

La cantante raggiunge una certa notorietà quando partecipa al talent show X Factor, facendo parte della squadra degli under 24 assegnata a Fedez. Nella diciannovesima edizione del talent, Gozzi si aggiudica il secondo posto. Ma la svolta arriva quando partecipa ad un altro talent, Amici di Maria De Filippi.

Questa volta, sul talent di Canale 5 si aggiudica la vittoria. Inizia quindi la vera e propria ascesa della giovane cantante, che pubblica il suo primo album in studio nel marzo 2020, da cui viene estratto il singolo Chega. Gozzi è la stessa autrice dei testi, mentre i brani vengono prodotti dal produttore italiano Simon Says. Nell’album genesi, oltre al brano Chega, sono incluse altre sette tracce.

