La Isla è il nuovo tormentone estivo di Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini. Testo e video.

“La Isla” è uno dei tormentoni di questa estate 2020. La canzone di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini è tra i singoli che sentiremo di più nei prossimi mesi in radio e in streaming. La produzione è di Takagi e Ketra, i due re Mida dei tormentoni estivi italiani (praticamente metà delle canzoni estive sono loro).

La Isla – video

Ascolta qua il nuovo singolo di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini:

La collaborazione tra due fenomeni del pop estivo, con la produzione di due dei producer di maggiore successo, non può che trasformarsi in un tormentone 2020. Il singolo “La isla” è la canzone estiva perfetta. A seguire il testo.

La Isla – testo

Ay papi non mi paghi l’affitto

vogliamo fuggire aprire un bar solo Mojito

dico non ci sono stelle sul soffitto

mamma lo diceva sei carino ma non ricco

per stare bene trovi sempre una maniera

non ti fidare che nessuno sa cos’è eh eh eh

la felicità è come un’altalena

decidi sempre quando tu scendere eh eh eh

La notte vicino al faro

il mare si accende ti porto con me

la notte mi parli piano la Isla è lontana che importa se…

Tu mi fai cantare (lo giuro non ho più bisogno di niente)

Mi fai cantare (ti giuro non ho più bisogno di niente)

Se stai con me me me (lo giuro non ho più bisogno di niente)

Se stai con me me me (ti giuro non ho più bisogno di niente)

Bell’atmosfera si sta da Dio

ti ho scritto tutto in un messaggio ora lo invio

è quasi sera tu dove sei?

io vado giù a ballare con gli amici miei

io fatta così in amore sincera

Parigi Dakar corro per la frontiera

c’era qualcosa in te che non trovo in nessuno

papi papi te lo giuro

La notte vicino al faro

il mare si accende ti porto con me

la notte mi parli piano la Isla è lontana che importa se…

Tu mi fai cantare (lo giuro non ho più bisogno di niente)

Mi fai cantare (ti giuro non ho più bisogno di niente)

Se stai con me me me (lo giuro non ho più bisogno di niente)

Se stai con me me me (ti giuro non ho più bisogno di niente)

In queste notti capovolte

dovrei pensare meglio a quello che dico

torno da te tutte le volte

un attimo con te mi sembra infinito

La notte vicino al faro

il mare si accende ti porto con me

la notte sospiri piano ma quali promesse che importa se…

Tu mi fai cantare (lo giuro non ho più bisogno di niente)

Mi fai cantare (ti giuro non ho più bisogno di niente)

Se stai con me me me (lo giuro non ho più bisogno di niente)

Se stai con me me me (ti giuro non ho più bisogno di niente)

La Isla è uno dei tormentoni dell’estate

E va bene, il testo non sarà ai livelli di Dante o Petrarca, ma è proprio questo che vogliamo da una hit estiva, diciamo la verità! Sarà una delle canzoni regine dell’estate? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Ad annunciare l’uscita del nuovo singolo è stata proprio Elettra Lamborghini su Instagram:

La Isla è sicuramente una delle canzoni del momento. Di sicuro la collaborazione tra le due artiste promette molto bene. Entrambe hanno saputo conquistare gli ascolti nelle estate precedenti. Ci riusciranno anche nell’estate 2020? Vedremo. Le canzoni da battere sono tante! Intanto, buon ascolto e buon divertimento!

