Musica classica di Natale. Le musiche e i canti più belli. PLAYLIST

10 musiche e canti di Natale classici. La più bella musica classica natalizia per creare un’atmosfera incantata durante le feste. PLAYLIST

Questo Natale avete voglia di immergervi in un’atmosfera da fiaba? Abbiamo scelto per voi le più belle e famose musiche di Natale classiche, da ascoltare con tutta la famiglia e con i bambini, magari scaldandovi davanti al caminetto. Canti di Natale, ma anche musica di Natale strumentale, per sentire quel calore d’altri tempi che durante le feste fa sempre piacere. Ecco la playlist, buon ascolto!

Musica classica natalizia, la PLAYLIST

E buon Natale!

Carol of the Bells

Tchaikovsky – “Lo Schiaccianoci”, Danza della fata confetto

Joy to the World

J. S. Bach – “Jesus bleibet meine Freude”

Felix Mendelssohn – Hark! The Herald Angels Sing

Good Christian Men Rejoice

Schubert – Ave Maria

Stille Nacht

Friedrich Händel – Messiah, Hallelujah Chorus

Ave Maris Stella, Edvard Grieg

La musica classica natalizia, un vero classico di Natale

E queste erano le 10 migliori canzoni e musiche classiche di Natale che abbiamo scelto per voi. Sono musiche davvero perfette per creare un’atmosfera raccolta e tranquilla insieme alla propria famiglia. Si tratta infatti di musiche e canzoni tendenzialmente più lente e calme rispetto alle tipiche canzoni pop di Natale moderne. Molte di queste musiche hanno il potere di trasportarci in un istante ai Natali della nostra infanzia e alle atmosfere di tanti anni fa.

La musica classica natalizia è molto utilizzata anche nei film di Natale, soprattutto in quelli più fiabeschi o ambientati in epoche passate, proprio per il suo forte potere evocativo.

Speriamo che questo tuffo nella musica natalizia più antica e tradizionale vi abbia fatto piacere, e ovviamente, vi auguriamo di trascorrere un Natale bello e dolcissimo!

