Canzoni Zecchino d’oro 2022. Date e canzoncine in gara

Zecchino d’oro canzoni 2022. Quante e quali sono le canzoni che partecipano alla 65° edizione del festival della musica per bambini. Quando c’è lo zecchino in Tv.

Le canzoni dello Zecchino D’Oro, il festival musicale dedicato ai più piccoli, tornano dal 22 al 24 dicembre 2022. Come sempre le canzoni per bambini saranno protagoniste di questo appuntamento televisivo in onda su Rai 1, ma ci sarà anche altro.

Vediamo allora nel dettaglio che canzoni ci sono, quando fanno lo zecchino d’oro e chi presenta l’evento.

65° zecchino d’oro, canzoni partecipanti

Sono 14 le canzoni in gara alla sessantacinquesima edizione dello Zecchino D’Oro, interpretate da 17 bambini accompagnati dal Piccolo coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Ecco l’elenco di tutti i titoli dei brani in gara nel 2022 e i nomi dei giovanissimi cantanti che le interpretano:

Giovanissimo Papà – Giorgia Nocentini

Ci vuole pazienza – Beatrice Merlo ed Elia Pedrini

Mille fragole – Maryam Pagliarone

Il maglione – Massimiliano Peralta

Il panda con le ali – Mariapaola Chiummo

Gioca con me papà – Gioele Frione

La canzone della settimana – Chiara Paumgardhen

Mettiamo su la band – Ferdinando Catapano

L’orso col ghiaccio – Benedetta Morzetta

Zanzara – Francesco Berretti, Diana Giorcelli e Olga Gorgone

Il mondo alla rovescia – Susanna Marchetti

L’acciuga raffreddata – Eleonora Busacca

Mambo rimambo – Frida Ruggeri

Come King Kong – Giulia Baccaro

I testi e le musiche di queste canzoni sono stati scritti da 30 grandi autori, fra cui Enrico Ruggeri, Margherita Vicario, Elio e le storie tese, Deborah Iurato e perfino Checco Zalone.

Canzoni/Zecchino d’oro 2022 Youtube

Se avete voglia di sentire fin da ora queste canzoncine per bambini, potete farlo tramite Youtube. Sono infatti già disponibili i video dei singoli interpretati dai ragazzi con il Coro dell’Antoniano. Ad esempio ascoltate qui il brano intitolato “Il maglione” oppure andate direttamente sulla piattaforma per sentirle tutte.

Tutti i brani e i dischi di questa edizione sono già in vendita nei negozi e disponibili per lo streaming musicale. Insomma se avete voglia di far sentire qualche canzone allegra ai vostri figli piccoli, questo è un’ottimo modo. Ma per non perdervi le esibizioni e vedere chi vincerà il 65° zecchino d’oro, vi consigliamo di guardare la diretta del festival in televisione.

Quando va in onda lo Zecchino d’oro 2022 in Tv

La nuova edizione dello zecchino d’oro verrà trasmessa su Rai 1 nelle giornate di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre 2022, alle ore 17:05 i primi due giorni, alle 17:00 in punto per l’ultimo. L’evento si svolge presso lo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. Sarà inoltre possibile rivedere le puntate gratis e in streaming su Raiplay.

Durante la giornata di giovedì ascolteremo le prime 7 canzoni in gara, mentre venerdì sarà la volta delle altre 7. Ma la giornata decisiva sarà quella della vigilia di Natale, ovvero sabato 24, quando verrà proclamata la canzone vincitrice di questa edizione intitolata “Semplicemente bambino”.

Chi conduce lo Zecchino d’oro 2022 e che ospiti ci sono

La conduzione del programma televisivo sulla musica per i più piccoli, è affidata a Francesca Fialdini e Paolo Conticini per le prime due puntate. Mentre quella finale sarà condotta da Carlo Conti, presentatore e direttore artistico di Zecchino d’Oro. Ad affiancare i conduttori tanti importanti ospiti:

gli youtuber Ninna e Matti

Cristina D’avena, la cantante più amata e famosa delle canzoni per bambini italiane

la cantante più amata e famosa delle canzoni per bambini italiane il Grande Mago , Alessandro Politi,

, Alessandro Politi, atleti e nuotatori paralimpici che canteranno assieme al coro dell’Antoniano la canzone intitolata “Ognuno è campione”.

Insomma, le canzoni saranno protagoniste anche allo Zecchino d’oro 2022, che però sarà uno show in 3 giornate tutto da seguire in Tv sulle reti Rai. Divertimento e musica non mancheranno e chissà magari fra i giovanissimi cantanti che si esibiranno potrebbero nascere nuove stelle della musica italiana.