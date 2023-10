Pensioni donne 2024. Come andare in pensione prima e quanto perdi con la nuova opzione donna. Calcolo penalizzazioni.

Cambia ancora la pensione anticipata donne rispetto alla prima bozza della manovra 2024. Il governo Meloni ha deciso di mantenere la flessibilità in uscita con opzione donna, ma questo comporta penalizzazioni molto alte per le lavoratrici. In altre parole si prende meno.

Cerchiamo allora di capire quanto si perde se si va in pensione con opzione donna 2024 e quanti contributi servono.

Pensione anticipa per donne 2024 requisiti

L’età pensionabile per lasciare prima il lavoro nel 2024 con opzione donna sale a seconda dei casi a:

61 anni e 35 di contributi versati per le donne senza figli

60 anni e 35 di contributi per le lavoratrici madri di 1 figlio

59 anni più 35 contributivi in presenza di due o più figli.

In tutti questi casi però le donne devono anche essere caregiver, disoccupate o invalide. Non solo, la manovra finanziaria 2024 prevede dei limiti ben precisi sull’importo della pensione anticipata. La soglia dell’assegno è fissata a 2.250 euro mensili fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia quando si inizierà a ricevere l’importo pieno. Ma non è tutto perché aderire a opzione donna comporta penalizzazioni sull’assegno pensionistico.

Pensione anticipata donne 2024 quanto perdi

Oltre a requisiti più difficili, la pensione con opzione donna comporta penalizzazioni del 20-25% sull’importo percepito ogni mese dall’Inps. La simulazione di questa percentuale dipende dal fatto che la pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo (e non più misto).

Facciamo un esempio pratico per capire meglio quanto si perde davvero. Se una pensionata ha diritto a un assegno di 1.250 euro mensili con la pensione ordinaria, scegliendo di lasciare prima il lavoro con opzione donna percepirebbe circa 1.000 euro. Con una perdita netta intorno ai 250 euro. Tale somma non è sempre fissa, ma varia di caso in caso. Quindi se vuoi sapere quanto perdi andando in pensione nel 2024 con questo scivolo, il consiglio è quello di rivolgerti a un caf per il calcolo esatto.

Vedi anche: Pensioni 2024 di quanto aumentano le minime

Pensione anticipata flessibile cosa cambia

Oltre alla conferma (con modifiche) della pensione anticipata per le donne, gli altri scivoli pensionistici della legge di bilancio 2024 sono:

il rinnovo di quota 103 (in pensione con 62 anni di età e 41 di contributi versati)

(in pensione con 62 anni di età e 41 di contributi versati) la pensione anticipata ordinaria contributiva resta a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini

quota 41 per chi svolge lavori gravosi ma solo lavorando almeno 12 mesi prima dei 19 anni

ma solo lavorando almeno 12 mesi prima dei 19 anni conferma di ape sociale (in pensione a 63 anni e 36 di contributi) per i lavoratori in condizioni di disagio.

Riassumendo, la pensione anticipata 2024 per le donne consente ancora di lasciare il lavoro prima, ma con requisiti più difficili e penalizzazioni alte. Quindi importi delle pensioni più basse. Per ricevere un assegno più alto invece serve ancora raggiungere i requisiti previsti dalla Fornero, che non cambiano.

Vedi anche: